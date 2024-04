Una niña arma tremenda fiesta del The Eras Tour de Taylor Swift y desata la envidia de todas las swifties. Aquí el video de la celebración.

La cantante Taylor Swift -de 34 años de edad- sigue conquistando el corazón de millones de fans en todo el mundo.

De hecho, la música de Taylor Swift fascina a personas de todas las edades y su popularidad cobró más fuerza luego de su exitoso The Eras Tour.

Tal es el caso de una niña que pidió su fiesta de cumpleaños con temática de la gira musical de Taylor Swift.

Niña arma tremenda fiesta del The Eras Tour de Taylor Swift y se hace viral en redes

A través de la red social X (Twitter) se difundió el video de una niña que organizó su fiesta del The Eras Tour de Taylor Swift.

En las imágenes se aprecia una espectacular celebración con decoraciones del The Eras Tour de Taylor Swift haciendo morir de la envidia a más de uno.

Un pasillo de luces con la discografía de Taylor Swift, además de muchas imágenes del The Eras Tour fueron parte de este épico festejo infantil.

Lo mejor de todo es que la niña contó con un grupo de bailarinas que se subieron al escenario con ella para interpretar las mejores canciones de Taylor Swift.

Cabe señalar que esta fiesta del The Eras Tour de Taylor Swift fue organizada por dos compañías especializadas en la planificación de eventos: Party Station y Always in Motion Live.

Por lo que se notó una gran producción muy al estilo de Taylor Swift para felicidad de la niña que no olvidará jamás su fiesta de cumpleaños.

Swifties reaccionan con envidia a niña arma tremenda fiesta del The Eras Tour de Taylor Swift

Los swifties que han visto el video de la niña que hizo su fiesta del The Eras Tour de Taylor Swift, no pudieron ocultar su envidia.

Incluso, no faltó quien preguntará cuánto cuesta organizar algo así.

De igual manera, los swifties expresaron su emoción al ver a la niñas más fan de Taylor Swift.

Otros hasta dedicaron memes demostrando que querían una fiesta de cumpleaños igual.

