El Titanic se hizo canon de golpe con el hundimiento de esta lancha, cuyo video es viral en TikTok.

Unos turistas sufrieron un singular naufragio que ha desatado la risa de todos los cibernautas en TikTok, ya que no pueden creer cómo sucedió.

Esto lo compartió la cuenta de TikTok @bmgtoursmx, quien mostró cómo le fue a sus viajeros en un paseo en lancha que no terminó bien.

El Titanic se vuelve canon con el hundimiento de esta lancha viral en TikTok (@bmgtoursmx / TikTok)

Captan en TikTok hundimiento de lancha al estilo Titanic

Un grupo de viajeros tuvo su evento canónico en lancha que terminó hundida como si del Titanic se tratase y las imágenes del naufragio fueron viralizadas en TikTok.

Los hechos ocurrieron, de acuerdo con la publicación de TikTok, en La Huasteca Potosina durante una excursión.

En las imágenes, se aprecia a los turistas de paseo en la lancha. Sin embargo, su travesía se interrumpe cuando su embarcación comienza a hundirse por completo.

El Titanic se vuelve canon con el hundimiento de esta lancha viral en TikTok (@bmgtoursmx / TikTok)

Obligando a los viajeros a buscar el auxilio de otras lanchas que se encuentran en los alrededores.

Para darle más dramatismo al hundimiento de la lancha, el TikTok viene acompañado de la canción My Heart Will Go On de Céline Dion, que es parte del soundtrack de Titanic.

Con más de 504 mil visualizaciones acumuladas en TikTok, este clip se ha hecho bastante popular en la plataforma de videos cortos.

El Titanic se vuelve canon con el hundimiento de esta lancha viral en TikTok (@bmgtoursmx / TikTok)

TikTok no para de reír con video del hundimiento de lancha que parece el Titanic

Las reacciones no se hicieron esperar en TikTok, tras hacerse viral con el video del hundimiento de la lancha que hizo que Titanic se hiciera canon.

Y es que para los cibernautas, la forma de actuar de los viajeros ante el naufragio no tiene ningún tipo de desperdicio.

Esto porque en las imágenes se ve aun señor que intenta sacar el agua con sus manos para no hundirse, pero el esfuerzo es en vano.

Así como el que ante la tragedia se hunde como un capitán en su barco sin hacer ningún tipo de aspaviento.

Otros con menos humor comentaron que era demasiada gente en la lancha y que luego por ese tipo de acciones podían suceder las tragedias en los viajes turísticos.