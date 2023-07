Un video muestra los momentos en los que una mesera intentó retener a clientes del restaurante Train Bistro Altavista , debido a que reclamó porque le dejaron 100 pesos de propina.

En el video sobre el incidente, se puede escuchar que los clientes le reclamaron a la mesera por intentar retenerlos y le advirtieron que legalmente la propina no es obligatoria.

Debido a lo ocurrido en el restaurante Train Bistro Altavista de la Ciudad de México (CDMX) , en TikTok se armó el debate sobre la obligación de dejar propina en los negocios.

Una nuevo polémica por el tema de las propinas en restaurantes está dando de qué hablar, pues en TikTok se compartió un video en el se exhibe a una mesera intentando retener a clientes.

De acuerdo con lo indicado en el mismo video , los hechos se registraron en el restaurante Train Bistro Altavista, donde una de las meseras quiso retener a algunos comensales.

La usuaria de TikTok, “@geacielafuentes”, compartió en el video sobre lo ocurrido, en el que se puede escuchar que los clientes querían dejar una propina de 100 pesos.

Al parecer la cantidad que planeaban dejar por el servicio en el Train Bistro de Altavista no le pareció suficiente a una mesera, quien quiso retener a los clientes para que no se fueran.

Ante ello, los comensales encararon a la trabajadora del Train Bistro de Altavista y le señalaron que dejar una propina para los meseros no es un tema que sea obligatorio.

En el mismo sentido, le expusieron que tampoco existe ley alguna en la que se establezca la obligación de dejar una propina con un porcentaje específico para dejar a cambio del servicio.

Pese a los argumentos de los clientes, la mesera insistió en su postura, tras lo cual le indicaron que no llevaban más dinero en efectivo y le sugirieron que llamara a la policía.

En un momento, se logra escuchar que la mesera dijo a los comensales que ella se tendría que hacer cargo de poner la cantidad que restaba de la propina, lo cual molestó a los clientes.

“A mí tú no me haces favores, mi reina. Te íbamos a dejar una buena propina y dijiste no. La propina no es a huevo ¿Cómo se te ocurre detenernos?”