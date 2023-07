En TikTok circula un video de una mujer que visita la tumba de su esposo y encuentra el regalo que le dejó una “atrevida”. Los usuarios no creen la reacción de la esposa.

Dicha grabación la subió a su perfil el usuario de TikTok @trujilloespinozantonia, que compartió las dificultades en las que se metió su papá, pese a que ya descansa en paz.

Todo por un pequeño detalle que recibió su padre en su tumba de parte de una mujer que no era su esposa.

Visita la tumba de su esposo y encuentra regalo de una "atrevida" (@trujilloespinozantonia / TikTok)

Visita la tumba de su esposo y encuentra regalo de una “atrevida”; ya es viral en TikTok

“Mi papá está en problemas”, se leen en el clip de TikTok donde se aprecia una joven preguntándole a su mamá quien sería la “atrevida” que le llevó un globo a la tumba de su padre.

Esto desata la molestia de la esposa que con su bastón golpea el globo en forma de corazón y comienza a reclamarle a su difunto marido.

“Yo he estado aquí y no te he engañado”, se alcanza a escuchar en el TikTok mientras la hija ríe sin parar por la reacción de celos que tuvo su madre.

Este video de TikTok acumula ya un total de 21 millones de visualizaciones, así como más de 1.7 millones de likes y miles de comentarios.

TikTok no cree en la reacción de la esposa que encuentra regalo sobre la tumba de su esposo

La comunidad de TikTok no puede parar de reír ante la reacción que tuvo la esposa al ver que había un globo de regalo en la tumba de su esposo.

Algunos quedaron sorprendidos por los reclamos de la esposa que aunque su marido ya no está, le sigue haciendo una graciosa escena de celos que se ha viralizado.

De acuerdo con el testimonio de la dueña del TikTok, su papá lleva 6 años de muerto tras un fatal accidente y su mamá lo visita siempre con mucho amor.

Aunque en ocasiones lo regaña porque la dejó y tiene algunas escenas de celos cómo la que fue captada y publicada en la red social TikTok.