Un búfalo albino ha provocado furor en redes sociales pues, el animal de 700 kg que vive en Narayanganj, Bangladés, ha sido apodado “Donald Trump” por su pelaje rubio y piel rosada, que atrae multitudes para fotos antes de Eid al-Adha.

El búfalo albino con un increíble parecido a Donald Trump, es propiedad de Zia Uddin Mridha, y se sabe que es una rareza genética por falta de melanina y se convertirá en una de las más de 12 millones de reses sacrificadas durante el festival islámico.

Búfalo albino “Donald Trump”, será sacrificado en el festival islámico pese a viralidad

Un búfalo albino ha llamado la atención de todo internet y de Bangladés, lugar en donde reside, por su peculiar pelaje rubio y piel rosada, lo cual ha hecho que sea apodado Donald Trump y se vuelva una estrella viral.

Sin embargo, pese a que el búfalo albino Donald Trump está atrayendo multitudes en Narayanganj, Bangladés, en donde decenas de personas van diariamente para sacarse una foto con él por el parecido con el presidente estadounidense, este será sacrificado justo antes del Eid al-Adha, el festival islámico anual.

Búfalo albino es apodado Donald Trump por su parecido; será sacrificado en el festival islámico de Bangladés (SALAHUDDIN AHMED / AFP)

El Eid al-Adha, el festival islámico anual es la mayor fiesta musulmana en la que se estima que más de 12 millones de reses serán sacrificadas en Bangladés.

El dueño del búfalo albino se dice orgulloso del reconocimiento que ha obtenido su animal, y explicó que el apodo surgió precisamente por el color claro de su pelaje y la tonalidad rosada de su piel.

“La gente viene de lejos solo para verlo”, comentó, mientras cuidadores le dan baños y atenciones especiales para mantenerlo en óptimas condiciones antes del festival.

Este tipo de animales albinos son extremadamente raros en búfalos de agua, ya que la falta de pigmentación los hace más vulnerables al sol y a ciertas enfermedades, por lo que requieren cuidados extras.

Sin embargo, su rareza los convierte en verdaderas atracciones locales que generan ingresos extras para sus dueños a través de visitas y fotografías.