Si eres de los que piensa que últimamente el huevo está caro, tal vez es porque no has notado que algunos vienen con pollito incluido. Y si no lo crees, TikTok tiene la prueba.

Tal fue el caso de una familia que se llevó un huevo sorpresa cuando hizo sus compras, pero no el huevo de chocolate que te imaginas.

Sino que dentro de la docena de huevos que había adquirido esta familia venía uno que, en lugar de un pequeño juguete, traía un pollito que estaba por nacer .

El acontecimiento fue tan inesperado que la familia documentó lo sucedido a través de un video para TikTok.

Una familia compró una docena de huevo y les salió con todo y pollito (TikTok | Toma de video)

Pollito nace de una docena de huevos y familia lo graba para TikTok

El video del nacimiento del pollito que venía incluido en la docena de huevo que compró una familia fue compartido en TikTok por la usuaria Witzel Mora (@ow99999).

De acuerdo con lo que cuenta esta joven a través de su video para TikTok, después de que su familia había adquirido el huevo no dejaban de escuchar un pequeño ruido.

Por lo que se dispusieron a buscar entre lo huevos para identificar de cuál venía el “pío- pío” que se escuchaba. Siendo así como encontraron al pollito que se salvó de ser el desayuno.

La familia ayudó al pollito a salir del cascarón y procedieron a darle alimento y agua. Incluso bautizaron al pollito, pues lo empezaron a llamar Gringo .

¿Qué fue del pollito de TikTok que nació del huevo que había comprado una familia?

Una vez que los usuarios de TikTok fueron testigos del nacimiento de este pollito que venía incluido en una docena de huevo, le exigieron a la joven una actualización del estado de Gringo.

Desde entonces, Witzel Mora (@ow99999) se ha dedicado a subir a su cuenta de TikTok videos del pollito Gringo para sus nuevos seguidores.

Y por lo que se puede ver en las imágenes, Gringo es un pollito fuerte y sano que regularmente se encuentra en el patio de la familia, rascando la tierra y tomando el sol.