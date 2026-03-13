En algo que pocos pueden creer, un turista alemán perdió una demanda en contra de una taquería de Nueva York, en la alegaba que su salsa “era muy picante”.

El turista alemán señaló en la demanda que la salsa picante de la taquería de Nueva York le causó “daños físicos y mentales”.

Tacos (Unsplash)

Turista alemán demandó a la taquería porque su salsa lo lastimó

El turista alemán, de nombre Faycal Manz, demando a la taquería “Los Tacos No. 1″, la cual está ubicada en Times Square, en Nueva York, Estados Unidos.

Esto debido a que durante un viaje en 2024, el turista alemán tuvo una mala experiencia al comer la salsa picante de la mencionada taquería.

Según su demanda, con tan solo darle un bocado a su taco, Faycal Manz comenzó a sentir un malestar físico fuerte que incluyó un episodio de taquicardia, según su smartwatch.

El demandante afirmó que vive en un pueblo pequeño en Alemania, por lo que no está acostumbrado a comer tacos ni nada que contenga picante .

Aún más, en los documentos legales señaló que la salsa del restaurante era peligrosa, pues le produjo un “shock físico y mental” al momento de su ingesta.

Tacos

Juez desestimó la demanda del turista alemán por la salsa picante

Aunque el turista alemán dio sus razones, un juez de Nueva York desestimó la demanda debido a la salsa picante de la taquería mencionada.

El juez le señaló al turista alemán que la taquería no está obligada a advertir de los riesgos de la salsa picante, debido a que esta es la naturaleza de ese aderezo.

Además, le mencionó que una búsqueda en Google sobre comida mexicana le hubiera servido para entender los riesgos de dicho alimento.

Lo interesante es que durante su viaje, Faycal Manz levantó varias demandas además de esta. Hay otra contra Walmart por no poder acceder al WiFi con su número de Alemania.

Además de otra contra el Departamento de Policía de Nueva York porque no atendieron su llamada al 911 cuando denunció una agresión a una persona en situación de calle.

La operadora le dijo que no podían atender el llamado si no tenían una dirección exacta, ya que la policía no usa “Google”.