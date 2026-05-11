Un turista fue multado con 10 mil 130 pesos mexicanos (500 euros) tras lanzarse de cabeza y nadar en la Fontana di Trevi de Roma, Italia.

El momento quedó registrado en video y de inmediato se viralizó en las redes sociales, aunque autoridades no han confirmado la identidad y nacionalidad del turista.

Turista se mete a nadar en Fontana di Trevi de Roma

Frente a la mirada atónita de cientos de visitantes, turista se lanzó de cabeza y cruzó la Fontana di Trevi de Roma nadando.

Roma’daki Trevi Çeşmesi’ne atlayan bir turist, 500 euro para cezası aldı ve bölgeye ömür boyu giriş yasağıyla karşı karşıya kaldı. pic.twitter.com/5TPHwWwm69 — Bulvar Medya (@Bulvarpress) May 11, 2026

El incidente, ocurrido el pasado fin de semana, quedó registrado en varios vídeos que ya circulan por las redes sociales.

Las imágenes muestran como el hombre completamente vestido se lanza a la Fontana di Trevi, una vez en el agua, el individuo comenzó a nadar de lado a lado del monumento.

El turista ignoró las estrictas prohibiciones que protegen la Fontana di Trevi de Roma.

La respuesta policial fue inmediata, agentes de la policía de Roma se acercaron al borde de la fuente para detenerlo.

Según la prensa romana, el hombre se encontraba en estado de embriaguez.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado la identidad y nacionalidad del turista que se metió a nadar en la Fontana di Trevi de Roma.

Turista que se metió a nadar en la Fontana di Trevi de Roma fue multado con más de 10 pesos

Como consecuencia de su conducta inapropiada, las autoridades italianas le impusieron una multa de más de 10 mil pesos (500 euros) por violar las estrictas normas de conservación del patrimonio.

Además de la penalización económica, el infractor enfrenta un veto de por vida para acceder a la Fontana di Trevi.

Cabe recordar que la Fontana di Trevi, el monumento más visitado de Roma después del Coliseo, por lo que las autoridades italianas mantienen estrictas normas de protección.

Ingresar al agua de la Fontana di Trevi está totalmente prohibido, incluso si solo se meten los pies o las manos.