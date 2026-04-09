Taylor Momsen fue mordida por una araña momentos antes de su presentación con AC/DC. La cantante agradeció a los médicos mexicanos por atenderla.

Por segunda ocasión, Taylor Momsen se enfrentó a una mordedura, pero esta vez fue una araña la que la atacó antes de ser telonera de AC/DC en el Estadio GNP Seguros.

Una araña mordió a Taylor Momsen y agradece a médicos mexicanos por atenderla

Tras presentarse en la primera fecha de AC/DC en la CDMX, Taylor Momsen compartió un video donde reveló que la mordió una araña.

“Así que no sería una gira de AC/DC si no me mordieran. Esta vez una araña enorme decidió arrancarme un buen pedazo y su veneno me hizo un daño tremendo en el sistema” Taylor Momsen

🕷️🕷️🕷️ So it wouldn’t be an AC/DC tour if I didn’t get bit…this time a massive spider decided to take a chunk out of me and its venom did a number on my system so had to have the wonderful doctors in Mexico come and deliver quite the shot before the show last night…add it to… pic.twitter.com/YAdUfdmWws — Taylor Momsen (@taylormomsen) April 8, 2026

En el video compartido por Taylor Momsen, se ve a la cantante con la pierna estirada mientras un médico le hace una curación.

“Tuve que llamar a los maravillosos doctores México para que vinieran y me dieran una inyección de campeonato antes del show de anoche” Taylor Momsen

Taylor Momsen fue mordida por la araña momentos antes de su presentación con AC/DC, pero tuvo atención médica oportuna para colocarle una inyección para seguir con su show.

La cantante agradeció la ayuda de los médicos y recordó cuando un murciélago la mordió en pleno concierto en 2024.

Taylor Momsen en la CDMX (X/@taylormomsen)

Taylor Momsen ha sido mordida dos veces antes y durante de un concierto

En junio de 2024, Taylor Momsen se encontraba dando un concierto en Sevilla, España cuando un murciélago le mordió la pierna.

Debido a la mordida, Taylor Momsen se tuvo que someter a inyecciones contra la rabia.

A casi dos años de este suceso, Taylor Momsen fue mordida por una araña antes de su presentación en el Estadio GNP Seguros, lo que generó mensajes de cariño de sus fans mexicanos.

“Esperamos que estés bien, cuídate” y “Espero que estés bien para que sigas rociando”, fueron algunos de los mensajes para Taylor Momsen.