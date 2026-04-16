La reconocida cantante Taylor Momsen, líder de la agrupación The Pretty Reckless, fue hospitalizada por una picadura de araña que sufrió la noche del 7 de abril durante su gira en la Ciudad de México (CDMX).

A través de sus redes sociales, Taylor Momsen compartió que requirió ser ingresada a un Hospital, debido a que los síntomas y la inflamación en su pierna derecha se agravaron de forma considerable.

Taylor Momsen fue hospitalizada tras complicaciones por la picadura de araña en CDMX

Taylor Momsen dio a conocer que fue hospitalizada durante su visita a la CDMX, debido a complicaciones tras sufrir la picadura de una araña.

El incidente se produjo originalmente en el marco de sus presentaciones como telonera de la mítica banda AC/DC, esto en el Estadio GNP Seguros.

Inicialmente Taylor Momsen recibió atención médica de emergencia en dicho recinto, para controlar la reacción a la picadura de araña mediante una inyección de dexametasona.

Incluso la propia cantante bromeó al respecto, señalando que, si bien se trató de una atención hospitalaria inesperada, “el show debía continuar” y externó a sus seguidores que los vería en su siguiente presentación en CDMX.

Taylor Momsen fue hospitalizada por picadura de araña en CDMX (Captura)

Sin embargo, horas más tarde Taylor Momsen compartió la aparición de un sarpullido extendido y una reacción persistente en su pierna derecha, además de presentar fiebre durante su revisión.

Eso obligó a los doctores a mantenerla bajo observación clínica durante la madrugada del miércoles 15 de abril, con el objetivo de descartar cualquier otro daño provocado por la picadura de una araña.

En su mensaje, Taylor Momsen agradeció la atención médica, misma que le permitió descartar cualquier riesgo y continuar con sus presentaciones en el Estadio GNP en la CDMX.