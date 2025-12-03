Antes de finalizar el año se vivirá un fenómeno increíble para todos los amantes de la astronomía, y es que en México se podrá observar la última Superluna fría del 2025.

En diciembre podremos disfrutar de la Luna Fría, fenómeno que iluminará el cielo nocturno y promete ser uno de los más impresionantes, por lo que a continuación te contamos todos los detalles:

Fecha: Desde la noche del 3 de diciembre y hasta el 5 de diciembre

Hora: A las 5:14 p.m. (horario del centro de México) del 4 de diciembre

Si bien el punto máximo ocurre todavía con luz solar, será durante el anochecer cuando se deje ver en todo su esplendor.

Dónde se podrá ver: Será visible desde todo el territorio mexicano, siempre y cuando las condiciones climatológicas los permitan

Superluna (Adolfo Vladimir / Cuartoscuro)

La Superluna Fría de diciembre cerrará la serie de tres superlunas consecutivas que marcaron el 2025

Cabe recordar que esta Superluna Fría cerrará la serie de tres superlunas consecutivas que marcaron el otoño e invierno de 2025:

Superluna de Cosecha – octubre

Superluna del Castor – noviembre

Superluna Fría – diciembre

Este fenómeno ha llamado mucho la atención, y es que se trata de la última luna llena y la última superluna del año.

Además de que será la última Luna fría que podremos observar hasta octubre de 2026.

La Superluna ocurre cuando la fase llena coincide con la cercanía de la Luna al perigeo, su punto más próximo a la Tierra.

De acuerdo con algunos especialistas, en esta Superluna, el satélite natural se verá aproximadamente un 7.9 % más grande y un 15 % más luminosa .

Superluna (NASA)

Cabe recordar que la Superluna Fría de diciembre es uno de los eventos astronómicos más esperados del cierre de año.

Tras la Superluna Fría, el siguiente evento importante será la primera Luna llena del 2026 que está prevista para el 3 de enero.