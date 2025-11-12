No te pierdas las auroras boreales hoy 12 de noviembre. Un mapa muestra dónde se verá el evento astronómico en Estados Unidos, Canadá y México.

La severa tormenta solar, producto de fulguraciones intensas X5 y eyecciones de masa coronal (EMC), continuará teniendo efecto en la Tierra.

Mapa muestra dónde se verán las auroras boreales hoy 12 de noviembre

Tanto Estados Unidos, Canadá y México tendrán auroras boreales hoy 12 de noviembre, el evento astronómico será por la tormenta solar.

De acuerdo con un mapa que circula en redes sociales, las auroras boreales se verán durante la noche; algunos estados tendrán mejor visibilidad que otros.

Mapa de auroras boreales en México, Estados Unidos y Canadá hoy 12 de noviembre (@latestinspace / X)

En el caso de México, desde la noche del 11 de noviembre se registraron auroras boreales en:

Chihuahua

Nuevo León

Coahuila

Baja California

Zacatecas

El fenómeno fue visible en varios puntos de nuestro país y dejó un espectáculo visual impresionante.

¿Qué significan los colores de las auroras boreales? Así puedes identificarlos hoy 12 de noviembre

Las auroras boreales se producen cuando las partículas que vienen del Sol chocan con el campo magnético de la Tierra.

La luz que generan las auroras boreales pueden ser de distintos colores. Aquí una guía:

Aurora boreal con tono rojo: El oxígeno atómico excitado a grandes altitudes. Solo es visible bajo una intensa actividad solar debido a la baja concentración de oxígeno a grandes altitudes

Aurora boreal con tono verde: El oxígeno atómico excitado se encuentra a altitudes más bajas. Se emite luz verde en lugar de roja debido a la mayor concentración de oxígeno

Aurora boreal con tono púrpura: Nitrógeno molecular ionizado. La reacción involucra nitrógeno molecular debido a que el oxígeno atómico es poco común a bajas altitudes. De forma similar, los colores rojo, azul y púrpura se asocian con una intensa actividad solar.