El Rover Perseverance habría encontrado indicios de vida antigua en Marte durante el 2024.

Según la NASA, aún se requieren de más estudios que confirmen la presencia de posibles firmas biológicas.

Rover Perseverance: Marte (NASA Mars Twitter @NASAMars)

Estos son los indicios de vida antigua en Marte que encontró el Rover Perseverance

De acuerdo con algunos investigadores de la NASA, el Rover Perseverance encontró indicios de vida antigua en Marte.

La muestra conocida como ‘Sapphire Canyon’ de la roca ‘Cheyava Falls’ fue recolectada en el río seco del cráter Jezero por el Rover Perseverance en julio de 2024.

Y de acuerdo con el estudio publicado en la revista científica Nature contiene posibles firmas biológicas; es decir, una sustancia o estructura de posible origen biológico.

Actualmente, los datos están a disposición de la comunidad científica en general para confirmar o refutar esta investigación.

Sin embargo, el administrador interino de la NASA, Sean Duffy señaló durante una conferencia de prensa que tras un año de investigación, los científicos declararon que no hay “otra explicación”.

After a year of scientific scrutiny, a rock sample collected by the Perseverance rover has been confirmed to contain a potential biosignature. The sample is the best candidate so far to provide evidence of ancient microbial life on Mars. https://t.co/0BAO1dhMG8 pic.twitter.com/JsOXgrNDmY — NASA Mars (@NASAMars) September 10, 2025

Cheyava Falls cuenta con manchas de minerales ricos en hierro: vivianita y greigita, las mismas que la vida microbiana en la Tierra produce.

A lo que cabe mencionar, la combinación de estos minerales también se puede generar de manera abiótica o sin la presencia de vida, aplicando:

Altas temperaturas sostenidas

Condiciones ácidas

Unión por compuestos orgánicos

En este caso, la muestra recolectada por el Rover Perseverance de la NASA no tendría indicios de ninguna de estas 3 condiciones.

Rover Perseverance: Marte (NASA Mars Twitter @NASAMars)

Muestras del Rover Perseverance siguen en Marte

A pesar de que las investigaciones señalan el posible hallazgo de una firma biológica en la muestra recolectada por el Rover Perseverance de la NASA, esta investigación no esta confirmada.

Y es que esta clase de hallazgos requieren una extraordinaria cantidad de evidencia , en este sentido las investigaciones realizadas serían solo el primer paso.

Pues cabe recordar, las muestras recolectadas por el Rover Perseverance en Marte aún no están en la Tierra.