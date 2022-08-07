El Registro Civil de México publicó una lista de más de 60 nombres prohibidos para llamar a los bebés recién nacidos en el país.

Esto luego de que algunas personas eligen nombres poco comunes, peculiar o que se puede usar como forma de acoso o “bullying”.

De esta manera, la lista de nombres prohibidos por el registro civil incluye desde nombres de días festivos que fueron usados porque “ese día cayó en el calendario” hasta:

Nombres de superhéroes

Productos

Marcas

Personajes de películas

Personajes políticos que causaron mucho dolor a la humanidad

Nombres de redes sociales

Albures

Nombres prohibidos por el Registro Civil México (Especial)

Lista completa de nombres prohibidos en México

Para reducir el acoso o “bullying”, el Registro Civil de México publicó una lista de nombres prohibidos para los bebés. Te la presentamos a continuación:

Aceituno Amilcar Cajada Aguinaldo All Power Anivdelarev Batman Benefecia Burger King Cacerolo Calzón Caraciola Caralalimpio Cesárea Cheyenne Christmas Day Circuncisión Culebro Delgadina Diodoro Email Escroto Espinaca Facebook Fulanito Gordonia Gorgonio Harry Potter Hermione Hitler Hurraca Iluminada Indio James Bond Jorge Nitales Lady Di Marciana Masiosare Micheline Panuncio Patrocinio Petronilo Piritipio Pocahontas Pomponio Privado Procopio Rambo Robocop Rocky Rolling Stone Sobeida Sol de Sonora Sonora Querida Telésforo Terminator Twitter Usnavy Verulo Virgen Yahoo Zoila Rosa

Cabe destacar que en San Luis Potosí , además de los incluidos en la lista anterior, le sumaron otros que consideraron no aptos para los menores de edad:

Britany

Brayan o Bryan

Kevin

Jovanny

Edward

Johan

Así que ya lo sabes, si eres de las personas que les gusta llevar el fanatismo a otro nivel o que respeta fielmente la costumbre de ponerle el nombres del santo o festividad que trae el calendario, al menos en México no podrás usar los nombres de la lista anterior para ponerle a tus hijos.

Así como en México, otros países también tienen una lista de nombres prohibidos. En Estados Unidos son los siguientes: