El Registro Civil de México publicó una lista de más de 60 nombres prohibidos para llamar a los bebés recién nacidos en el país.

Esto luego de que algunas personas eligen nombres poco comunes, peculiar o que se puede usar como forma de acoso o “bullying”.

De esta manera, la lista de nombres prohibidos por el registro civil incluye desde nombres de días festivos que fueron usados porque “ese día cayó en el calendario” hasta:

  • Nombres de superhéroes
  • Productos
  • Marcas
  • Personajes de películas
  • Personajes políticos que causaron mucho dolor a la humanidad
  • Nombres de redes sociales
  • Albures
Nombres prohibidos por el Registro Civil México
Nombres prohibidos por el Registro Civil México (Especial)

Lista completa de nombres prohibidos en México

Para reducir el acoso o “bullying”, el Registro Civil de México publicó una lista de nombres prohibidos para los bebés. Te la presentamos a continuación:

  1. Aceituno
  2. Amilcar
  3. Cajada
  4. Aguinaldo
  5. All Power
  6. Anivdelarev
  7. Batman
  8. Benefecia
  9. Burger King
  10. Cacerolo
  11. Calzón
  12. Caraciola
  13. Caralalimpio
  14. Cesárea
  15. Cheyenne
  16. Christmas Day
  17. Circuncisión
  18. Culebro
  19. Delgadina
  20. Diodoro
  21. Email
  22. Escroto
  23. Espinaca
  24. Facebook
  25. Fulanito
  26. Gordonia
  27. Gorgonio
  28. Harry Potter
  29. Hermione
  30. Hitler
  31. Hurraca
  32. Iluminada
  33. Indio
  34. James Bond
  35. Jorge Nitales
  36. Lady Di
  37. Marciana
  38. Masiosare
  39. Micheline
  40. Panuncio
  41. Patrocinio
  42. Petronilo
  43. Piritipio
  44. Pocahontas
  45. Pomponio
  46. Privado
  47. Procopio
  48. Rambo
  49. Robocop
  50. Rocky
  51. Rolling Stone
  52. Sobeida
  53. Sol de Sonora
  54. Sonora Querida
  55. Telésforo
  56. Terminator
  57. Twitter
  58. Usnavy
  59. Verulo
  60. Virgen
  61. Yahoo
  62. Zoila Rosa

Cabe destacar que en San Luis Potosí, además de los incluidos en la lista anterior, le sumaron otros que consideraron no aptos para los menores de edad:

  • Britany
  • Brayan o Bryan
  • Kevin
  • Jovanny
  • Edward
  • Johan

Así que ya lo sabes, si eres de las personas que les gusta llevar el fanatismo a otro nivel o que respeta fielmente la costumbre de ponerle el nombres del santo o festividad que trae el calendario, al menos en México no podrás usar los nombres de la lista anterior para ponerle a tus hijos.

Así como en México, otros países también tienen una lista de nombres prohibidos. En Estados Unidos son los siguientes:

  • Adolf Hitler
  • @
  • 1069
  • III
  • Jesucristo
  • King
  • Majestad
  • Mesías
  • Santa Claus
  • Queen