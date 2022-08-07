El Registro Civil de México publicó una lista de más de 60 nombres prohibidos para llamar a los bebés recién nacidos en el país.
Esto luego de que algunas personas eligen nombres poco comunes, peculiar o que se puede usar como forma de acoso o “bullying”.
De esta manera, la lista de nombres prohibidos por el registro civil incluye desde nombres de días festivos que fueron usados porque “ese día cayó en el calendario” hasta:
- Nombres de superhéroes
- Productos
- Marcas
- Personajes de películas
- Personajes políticos que causaron mucho dolor a la humanidad
- Nombres de redes sociales
- Albures
Lista completa de nombres prohibidos en México
Para reducir el acoso o “bullying”, el Registro Civil de México publicó una lista de nombres prohibidos para los bebés. Te la presentamos a continuación:
- Aceituno
- Amilcar
- Cajada
- Aguinaldo
- All Power
- Anivdelarev
- Batman
- Benefecia
- Burger King
- Cacerolo
- Calzón
- Caraciola
- Caralalimpio
- Cesárea
- Cheyenne
- Christmas Day
- Circuncisión
- Culebro
- Delgadina
- Diodoro
- Escroto
- Espinaca
- Fulanito
- Gordonia
- Gorgonio
- Harry Potter
- Hermione
- Hitler
- Hurraca
- Iluminada
- Indio
- James Bond
- Jorge Nitales
- Lady Di
- Marciana
- Masiosare
- Micheline
- Panuncio
- Patrocinio
- Petronilo
- Piritipio
- Pocahontas
- Pomponio
- Privado
- Procopio
- Rambo
- Robocop
- Rocky
- Rolling Stone
- Sobeida
- Sol de Sonora
- Sonora Querida
- Telésforo
- Terminator
- Usnavy
- Verulo
- Virgen
- Yahoo
- Zoila Rosa
Cabe destacar que en San Luis Potosí, además de los incluidos en la lista anterior, le sumaron otros que consideraron no aptos para los menores de edad:
- Britany
- Brayan o Bryan
- Kevin
- Jovanny
- Edward
- Johan
Así que ya lo sabes, si eres de las personas que les gusta llevar el fanatismo a otro nivel o que respeta fielmente la costumbre de ponerle el nombres del santo o festividad que trae el calendario, al menos en México no podrás usar los nombres de la lista anterior para ponerle a tus hijos.
Así como en México, otros países también tienen una lista de nombres prohibidos. En Estados Unidos son los siguientes:
- Adolf Hitler
- @
- 1069
- III
- Jesucristo
- King
- Majestad
- Mesías
- Santa Claus
- Queen