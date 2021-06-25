Estos son los nombres más usados según el INEGI

A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI por sus siglas, dio a conocer los nombres más utilizados en México.

Eb el comunicado, el INEGI reveló los 10 nombres más utilizados en niños y las 10 más utilizados en niñas nacidos durante el 2019.

Estos fueron los nombres más utilizados en bebés nacidos en el 2019

De acuerdo con el censo realizado por el INEGI, los 10 nombres más utilizados en el 2019 para nombrar a los niños fueron:

  1. Santiago
  2. Mateo
  3. Sebastián
  4. Leonardo
  5. Matías
  6. Emiliano
  7. Diego
  8. Daniel
  9. Miguel Ángel
  10. Alexander

Y entre los nombres más frecuentemente utilizados en México para nombrar a las niñas se encuentran:

  1. Sofía
  2. Valentina
  3. Regina
  4. María José
  5. Ximena
  6. Camila
  7. María Fernanda
  8. Valeria
  9. Victoria
  10. Renata

Esta información sobre los nombres, la dio a conocer el presidente del INEGI, Julio Santaella, a través de su cuenta oficial en Twitter.

En los comentarios de este Tweet, los usuarios de la plataforma resaltaron que ya no son tan comunes los nombres religiosos, ni los nombres compuestos.

¿Cuáles son los nombres más utilizados en México?

A pesar de que los nombres van cambiando de popularidad entre cada generación, de acuerdo ‘Verne’, hay algunos que a pesar del tiempo siguen presentes.

Y es que pese a la actual popularidad de algunos nombres, el Registro Nacional de Población informó que el nombre más utilizado desde 1900 en niños es Juan y en niñas María Guadalupe.

En general, tomando en cuenta niños y niñas, los 25 nombres más utilizados en México fueron:

  1. Juan
  2. José Luis
  3. José
  4. María Guadalupe
  5. Francisco
  6. Guadalupe
  7. María
  8. Juana
  9. Antonio
  10. Jesús
  11. Miguel Ángel
  12. Pedro
  13. Alejandro
  14. Manuel
  15. Margarita
  16. María del Carmen
  17. Juan arlos
  18. Roberto
  19. Fernando
  20. Daniel
  21. Carlos
  22. Jorge
  23. Ricardo
  24. Miguel
  25. Eduardo

Finalmente, cabe mencionar, que esta investigación del medio antes mencionado contempla los nombres más utilizados hasta el año 2015.