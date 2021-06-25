Estos son los nombres más usados según el INEGI

A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI por sus siglas, dio a conocer los nombres más utilizados en México.
Eb el comunicado, el INEGI reveló los 10 nombres más utilizados en niños y las 10 más utilizados en niñas nacidos durante el 2019.
Estos fueron los nombres más utilizados en bebés nacidos en el 2019
De acuerdo con el censo realizado por el INEGI, los 10 nombres más utilizados en el 2019 para nombrar a los niños fueron:
- Santiago
- Mateo
- Sebastián
- Leonardo
- Matías
- Emiliano
- Diego
- Daniel
- Miguel Ángel
- Alexander
Y entre los nombres más frecuentemente utilizados en México para nombrar a las niñas se encuentran:
- Sofía
- Valentina
- Regina
- María José
- Ximena
- Camila
- María Fernanda
- Valeria
- Victoria
- Renata
Esta información sobre los nombres, la dio a conocer el presidente del INEGI, Julio Santaella, a través de su cuenta oficial en Twitter.
En los comentarios de este Tweet, los usuarios de la plataforma resaltaron que ya no son tan comunes los nombres religiosos, ni los nombres compuestos.
¿Cuáles son los nombres más utilizados en México?
A pesar de que los nombres van cambiando de popularidad entre cada generación, de acuerdo ‘Verne’, hay algunos que a pesar del tiempo siguen presentes.
Y es que pese a la actual popularidad de algunos nombres, el Registro Nacional de Población informó que el nombre más utilizado desde 1900 en niños es Juan y en niñas María Guadalupe.
En general, tomando en cuenta niños y niñas, los 25 nombres más utilizados en México fueron:
- Juan
- José Luis
- José
- María Guadalupe
- Francisco
- Guadalupe
- María
- Juana
- Antonio
- Jesús
- Miguel Ángel
- Pedro
- Alejandro
- Manuel
- Margarita
- María del Carmen
- Juan arlos
- Roberto
- Fernando
- Daniel
- Carlos
- Jorge
- Ricardo
- Miguel
- Eduardo
Finalmente, cabe mencionar, que esta investigación del medio antes mencionado contempla los nombres más utilizados hasta el año 2015.