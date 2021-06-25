Estos son los nombres más usados según el INEGI

A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI por sus siglas, dio a conocer los nombres más utilizados en México.

Eb el comunicado, el INEGI reveló los 10 nombres más utilizados en niños y las 10 más utilizados en niñas nacidos durante el 2019.

Estos fueron los nombres más utilizados en bebés nacidos en el 2019

De acuerdo con el censo realizado por el INEGI, los 10 nombres más utilizados en el 2019 para nombrar a los niños fueron:

Santiago Mateo Sebastián Leonardo Matías Emiliano Diego Daniel Miguel Ángel Alexander

Y entre los nombres más frecuentemente utilizados en México para nombrar a las niñas se encuentran:

Sofía Valentina Regina María José Ximena Camila María Fernanda Valeria Victoria Renata

Esta información sobre los nombres, la dio a conocer el presidente del INEGI, Julio Santaella, a través de su cuenta oficial en Twitter.

En los comentarios de este Tweet, los usuarios de la plataforma resaltaron que ya no son tan comunes los nombres religiosos, ni los nombres compuestos.

¿Cuáles son los nombres más utilizados en México?

A pesar de que los nombres van cambiando de popularidad entre cada generación, de acuerdo ‘Verne’, hay algunos que a pesar del tiempo siguen presentes.

Y es que pese a la actual popularidad de algunos nombres, el Registro Nacional de Población informó que el nombre más utilizado desde 1900 en niños es Juan y en niñas María Guadalupe.

En general, tomando en cuenta niños y niñas, los 25 nombres más utilizados en México fueron:

Juan José Luis José María Guadalupe Francisco Guadalupe María Juana Antonio Jesús Miguel Ángel Pedro Alejandro Manuel Margarita María del Carmen Juan arlos Roberto Fernando Daniel Carlos Jorge Ricardo Miguel Eduardo