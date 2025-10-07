Ha reaparecido Thylane Blondeau la considerada niña más hermosa del mundo, aunque ya no lo es, pues la modelo ya tiene 24 años.

Razón por la que te contamos lo que sabemos de ¿quién es Thylane Blondeau? La niña más hermosa del mundo.

¿Quién es Thylane Blondeau, la niña más hermosa del mundo ya tiene 24 años?

Thylane Blondeau es una modelo y actriz francesa nacida el 5 de abril de 2001, es la misma que fue conocida por haber sido llamada como “la niña más hermosa del mundo” con tan solo seis años en 2007.

Y que tras viralizarse como la niña más hermosa del mundo, Thylane Blondeau se ha mantenido en los reflectores de la moda y la socialité.

Además Thylane Blondeau es hija del ex futbolista francés Patrick Blondeau y de la diseñadora de modas Veronika Loubry, ambos de 57 años de dad,

¿Qué edad tiene Thylane Blondeau, la niña más hermosa del mundo?

Thylane Blondeau, la niña más hermosa del mundo actualmente tiene 24 años de edad.

¿Quién es la pareja de Thylane Blondeau?

Se desconoce si actualmente Thylane Blondeau tiene pareja; anteriormente sostuvo una relación con el actor y DJ francés Benjamin Attal de 28 años y Raphaël Le Friant de 25 años.

¿Cuántos hijos tiene Thylane Blondeau?

Thylane Blondeau no tiene aún hijos

¿Qué estudio Thylane Blondeau?

Thylane Blondeau comenzó a temprana edad en el modelaje y la actuación, se desconoce si tiene otros estudios académicos

¿En qué ha trabajado Thylane Blondeau?

Como modelo Thylane Blondeau ha sido rostro de marcas como lujo como:

Dolce & Gabbana

Versace

Miu Miu

Ya para 2017, Thylane Blondeau se convirtió en embajadora global de L’Oréal Paris; de manera personal fundó su propia marca de ropa en 2018, Heaven May y de belleza y cuidado personal, Enalyht.

Mientras que como actriz Thylane Blondeau ha incursionado en las películas Belle et Sébastien, l’aventure continue (2015) y The Loneliest Boy in the World (2022).

El nombre de Thylane Blondeau se ha vuelto a poner de moda, tras reaparecer de manera pública en el desfile de la colección primavera/verano 2025 de Miu Miu.

Evento en el que fue reconocida por los internautas, pues Thylane Blondeau es nada más ni menos que la llamada la niña más hermosa del mundo.

Sin embargo, Thylane Blondeau ya no es una niña, pues ahora tiene 24 años de edad, lo que ha impactado a todos por el paso del tiempo; pero donde aún sigue siendo consideraba muy bella.