A través de su cuenta de Instagram, Gabriella Brooks y Liam Hemsworth -de 35 años de edad- confirmaron con tres fotografías que se encuentran comprometidos.

Tras anunciar su compromiso, muchas parejas se han cuestionado sobre quién es Gabriella Brooks, modelo que se va a casar con el ex marido de Miley Cyrus, de 32 años de edad.

¿Quién es Gabriella Brooks, modelo que se va a casar con Liam Hemsworth ex de Miley Cyrus?

Gabriella Brooks es una modelo y actriz que nació el 18 de mayo de 1996 en Sídney, Australia.

Gabriella Brooks (@gabriella_brooks / Instagram )

El hermano de Gabriella Brooks, Landon, es actor, por lo que ha estado vinculada a la industria del espectáculo.

A lo largo de su trayectoria, Gabriella Brooks ha resaltado por su gran belleza.

¿Cuántos años tiene Gabriella Brooks, modelo que se va a casar con Liam Hemsworth ex de Miley Cyrus?

Gabriella Brooks tiene 29 años de edad.

¿Quién es la pareja de Gabriella Brooks?

Gabriella Brooks confirmó que se encuentra comprometida con Liam Hemsworth, hermano de Chris Hemsworth y cuñado de Elsa Pataky.

Liam Hemsworth estuvo casado con Miley Cyrus por un año, después de una tumultuosa relación de 10 años.

En 2019 a Liam Hemsworth se le empezó a relacionar con Gabriella Brooks cuando se les vio juntos por primera vez, esto solo unos meses después de su complicado divorcio con Miley Cyrus.

Fue hasta el 2021 cuando Gabriella Brooks y Liam Hemsworth confirmaron su relación al asistir juntos a una gala benéfica.

Desde entonces, se han mantenido juntos y han llevado una relación discreta con pocas publicaciones en redes sociales, lejos de escándalos mediáticos, y apariciones públicas ocurrentes.

Antes de Liam Hemsworth, Gabriella Brooks tuvo un romance de cuatro años con el músico de The 1975, Matthew Healy.

¿Qué signo zodiacal es Gabriella Brooks, modelo que se va a casar con Liam Hemsworth ex de Miley Cyrus?

Gabriella Brooks es del signo zodiacal Tauro.

De acuerdo con la astrología, las personas regidas bajo el signo zodiacal Tauro son pacientes, estables y leales.

Tienen una fuerte conexión con la belleza y la sensualidad, sin embargo son prácticos, realistas, tercos, posesivos y resistentes al cambio.

¿Cuántos hijos tiene Gabriella Brooks, modelo que se va a casar con Liam Hemsworth ex de Miley Cyrus?

Gabriella Brooks no tiene hijos.

Gabriella Brooks (@gabriella_brooks / Instagram )

¿Qué estudió Gabriella Brooks, modelo que se va a casar con Liam Hemsworth ex de Miley Cyrus?

Se dio a conocer que Gabriella Brooks empezó a cursar la carrera de Historia Antigua y Arqueología en la Universidad de Sídney.

¿En qué ha trabajado Gabriella Brooks, modelo que se va a casar con Liam Hemsworth ex de Miley Cyrus?

Gabriella Brooks comenzó su trayectoria como modelo cuando apenas tenía 14 años de edad y fue representada por Vivens Model Management.

En 2023 debutó en la Semana de la Moda de Australia, por lo que su carrera empezó a despuntar.

Se encuentra fichada por Next Models Management pero alcanzó la fama en una campaña de SurfStitch.

Gabriella Brooks ha modelado para distintas firmas de lujo como Calvin Klein, Louis Vuitton y Valentino.

Gabriella Brooks (@gabriella_brooks / Instagram )

Así anunció Gabriella Brooks su compromiso con Liam Hemsworth, ex marido de Miley Cyrus

Tras varias especulaciones, Gabriella Brooks y Liam Hemsworth confirmaron que se encuentran comprometidos.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Gabriella Brooks anunció que muy pronto se va a casar con Liam Hemsworth con tres fotografías.

En la primera de ella se puede ver a Gabriella Brooks y Liam Hemsworth abrazados y sonriendo a la cámara.

La segunda de ellas muestra un atardecer, pero en la tercera Gabriella Brooks presume el anillo de compromiso que le dio Liam Hemsworth.