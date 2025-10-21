Itzel Cruz Alanís, reportera de N+ en Ciudad de México principalmente, fue asaltada en República Dominicana.

Pese a que no se saben las condiciones del asalto, Itzel Cruz Alanís se mantiene incomunicada hasta que regrese a México, pero su familia asegura que se encuentra bien.

¿Quién es Itzel Cruz Alanís?

Itzel Cruz Alanís es una periodista mexicana que trabaja para el canal N+ y se autodefine como “reportera urbana”, pues su trabajo se caracteriza por cubrir los eventos en campo.

¿Quién es Itzel Cruz Alanís? (redes sociales)

¿Qué edad tiene Itzel Cruz Alanís?

Itzel Cruz Alanís tiene 33 años de edad.

¿Itzel Cruz Alanís está casada?

El estado civil de Itzel Cruz Alanís es desconocido.

¿Itzel Cruz Alanís tiene hijos?

No hay información pública que indique que Itzel Cruz Alanís tenga hijos.

¿Qué estudió Itzel Cruz Alanís?

La trayectoria académica de Itzel Cruz Alanís es desconocida.

¿Cuál es la trayectoria de Itzel Cruz Alanís?

De acuerdo con la información, Itzel Cruz Alanís ha dedicado más de 10 años al periodismo y actualmente colabora como reportera en N+, cubriendo historias de terreno.

Entre las áreas de interés y especialización de Itzel Cruz Alanís se encuentra la violencia de género, desapariciones de mujeres, y coberturas donde las víctimas han sido mujeres.

Itzel Cruz Alanís, reportera de N+, está incomunicada tras asalto en República Dominicana

Este lunes 20 de octubre, la familia de Itzel Cruz Alanís hizo público que la reportera fue asaltada en Santo Domingo, República Dominicana, sin dar más información sobre el crimen.

A través de las cuentas personales de Itzel Cruz Alanís, la familia informó que la reportera estará incomunicada hasta su regreso a México, destacando que se encuentra bien.