Luego de que en las redes sociales, especialmente en TikTok, se hiciera viral un audio del famoso sol de la Nicolás Romero, ahora Gibrán ha abierto su propia cuenta revelando quién está detrás de la voz.

Hace una semana que el audio del sol de la Nicolás Romero se hizo viral en TikTok por su peculiar forma de ligar.

Pues el llamado sol de la Nicolás Romero, intentaba ligar a una chica de nombre Jessica, usando todas sus frases ligadoras y una seguridad verbal que dejó impactados a los usuarios.

Ante la viralización del audio y pese a lo que muchos creerías, Gibrán quien se ha autoproclamado como el sol de la Nicolás Romero, decidió abrirse su propio TikTok.

Luego de que se hiciera viral el audio de Gibrán Aguirre de 25 años, quien se hace llamar el sol de la Nicolás Romero, ha decidido abrirse su propio TikTok.

Y tras dar su presentación, aseguró que jamás pensó que se fuera a hacer viral el audio en donde se le declara a una chica con toda la labia que se le ocurrió en ese momento.

Sin embargo, la presentación del ahora famosísimo sol de la Nicolás Romero ya se ha hecho viral con 871.4 mil reproducciones desde que abrió su TikTok.

Y pese a lo que muchos pudieran pensar tras hacerse su audio viral y tener un acento que muchos han descrito como “chacal o bellako”, ha conseguido varios fans.

Luego de que el audio en donde intenta ligarse a una chica llamada Jessica se hiciera viral en redes sociales, Gibrán, el sol de la Nicolás Romero, ha abierto su cuenta de TikTok.

En donde por fin reveló quién está detrás del famoso audio en donde él mismo se denominó como “el sol de la Nicolás Romero”.

Incluso en su nuevo perfil de TikTok, Gibrán, el sol de la Nicolás Romero, invita a que le manden mensajes para salir.

“¿Qué tranza bandita? Saludos desde el acuario Inbursa, ya se la saben de parte de su carnalito ‘el sol de la Nicolás Romero’. No pues la neta yo nunca pensé que se fuera a hacer bien viralote este pedo banda, y pues al chile aquí ando ¿no? Pues ya se la saben ando resolviendo sus dudas ¿no? Al chile la Jessi nunca me hizo caso banda, nunca acá siempre me tiró de a Lucas por si quiere alguien, pues tire esos inbox. Al chile mi jefa crió un guerrero y pues la vida me dio la desdicha de tener el pie plano, piso parejo, yo no discrimino. Ya saben que de este lado puro pinche alka seltzer: la que me prueba repite banda. Al chile ando al 100 y ahí les dejo mis redes sociales y pues acá, tirenme un inbox ¿no? Una chela, un agua qué, yo pago, si me la chingo. Vamos a cotorrear, vamos a rumbearle, salganle al toro banda, ya se la saben. Así, asado al pollo rostizado ¿no? Pura lírica del barrio, pura lírica del chacalito, pura lírica de lo bonito. Andamos bien recios y ya se la saben, siempre gorditos y bonitos, bellakos y chacalones mi gente. Un saludazo, un besote y pongánselo donde quieran”

Gibrán, El sol de la Nicolás Romero