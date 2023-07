Por su forma tan atrevida de ligar por WhatsApp, el audio del wero bellako se ha hecho viral.

En redes circula el peculiar audio de un joven que se autodenomina el wero Bellako, el “famosísimo Sol de Nicolás Romero”.

Él intenta conquistar a una chica llamada Jessica, utilizando todos sus encantos verbales y seguridad.

En el audio del wero bellako en WhatsApp que se ha hecho viral en redes sociales, se escucha la manera en que Gibrán intenta ligarse a Jessica.

A lo largo de la grabación, este sujeto dice a su ligue que tenía ganas de conocerla desde que le comentó una publicación a uno de sus amigos.

Además, el famosísimo Sol de Nicolás se presenta diciéndole su edad y se pone a las órdenes de la chica que quiere conquistar.

Asegurando que se adapta a cualquier situación.

“Qué pasó, mi Jessi, ¿cómo estás? Te habla el famosísimo Sol de Nicolás Romero. No, pues la neta es que yo sé que estuvo mal el no haberme presentado desde antes; pero pues te vi, vi que le comentaste a mi amigo y dije caracoles con esa niña, una güera de esas, uf.

Yo creo que te vi, dije esas características, me caso en corto. Neta, me pongo el mandil, bebé. Tú nomás dime qué onda y acá hay. Pues yo soy el wero bellako, ¿no? Me llamo Gibrán, 25 años, ya sabes, bien vividos afortunadamente.

Pues tú dirás qué se hace o qué. La neta me veo chacalito y todo, pero soy como un reloj. Yo me adapto perfecto a cualquier muñeca.”

Audio del wero bellako