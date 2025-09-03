El noveno mes del año ha arrancado por lo que tenemos el día en que deberías cortarte el pelo en septiembre de 2025.

Así que presta atención, pues estas serán las mejores fechas del mes de septiembre 2025 para hacerlo​​ y renovar tu look.

Estas son las mejores fechas del mes para cortarse el pelo en septiembre 2025

Como es bien sabido, las fases lunares son gran influencia a la hora de cortarse el pelo, por lo que en la astrología existen fechas en cada mes para hacerlo según las necesidades, con ello las mejores fechas del mes para cortarse el pelo en septiembre 2025 serán:

Luna llena: 7 de septiembre de 2025 te ayudará a que crezca más rápido y con mayor densidad.

Cuarto menguante: 14 de septiembre de 2025 fecha para depilarse debido a su efecto de crecimiento despacio.

Luna nueva: 21 de septiembre de 2025 ayuda al crecimiento de cabello nuevo.

Cuarto creciente: 30 de septiembre de 2025 ideal para el crecimiento sin quiebres.

cortarse el pelo (Pinterest)

Otras fechas y hasta horario para cortarse el pelo en septiembre 2025

No solamente en el día de las fases lunares podrás cortarte el pelo, pues también podrás hacerlo en otras fechas y hasta en horarios específicos enfocado en un fin.

Si lo que buscas es un crecimiento fuerte, las mejores fechas y horario en septiembre 2025 para hacerlo​​ son:

Domingo 21 de septiembre: A partir de las 12:00 del día y hasta las de 4:00 de la mañana del lunes 22.

Miércoles 24 de septiembre: Todo el día hasta las 6:00 de la mañana del jueves 25.

Si lo que quieres es un crecimiento rápido, las mejores fechas y horario en septiembre 2025 serán:

Lunes 8 de septiembre: Desde las 7:00 de la mañana y durante todo el día.

Martes 9 de septiembre: Todo el día hasta la 1:00 de la mañana del 10 de septiembre.

Asimismo, si lo que buscas es la depilación y que el crecimiento sea lento para el vello las fechas y horario en septiembre 2025 serán:

Lunes 15: Todo el día desde las 2:00 de la mañana.

Martes 16: Todo el día hasta las 3:00 de la mañana del miércoles 17.

Jueves 25: Todo el día a partir de las 7:00 de la mañana.

Viernes 26: Tienes hasta las 6:00 de la noche.