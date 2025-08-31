Mhoni Vidente compartió su lectura de los horóscopos para el mes de septiembre por signo zodiacal en su canal de YouTube.
Y de acuerdo con Mhoni Vidente -de 48 años de edad-, el noveno mes del año es “del principio y del final”, por lo que habrá nuevos ciclos.
Mhoni Vidente: Horóscopos el mes de septiembre por signo zodiacal
A través de su cuenta en YouTube, Mhoni Vidente compartió su lectura de los horóscopos para el mes de septiembre por signo zodiacal.
Mhoni Vidente: horóscopo de Aries del mes de septiembre por signo zodiacal
Para aries el mes de septiembre será de dinero rápido y fácil, pero deberá cuidarse de las malas energías que lo rodean y ser cauteloso con sus inversiones.
- Carta del Diablo
- Día de la suerte: viernes
- Números mágicos: 06, 15 y 37
- Color de la suerte: rojo y blanco
Mhoni Vidente: horóscopo de Tauro del mes de septiembre por signo zodiacal
El mes de septiembre para tauro será para ordenar sus documentos oficiales y resolver problemas que viene arrastrando desde hace meses.
- Carta de la Justicia
- Día de la suerte: miércoles
- Números mágicos: 05, 09 y 32
- Color de la suerte: amarillo y azul intenso
Mhoni Vidente: horóscopo de Géminis del mes de septiembre por signo zodiacal
Para géminis el mes de septiembre será de viajes, reinvención y proyectos; sin embargo, deberá ser más discreto con su crecimiento laboral y económico.
- Carta del Mundo
- Día de la suerte: lunes
- Números mágicos: 06, 11 y 28
- Color de la suerte: verde y blanco
Mhoni Vidente: horóscopo de Cáncer del mes de septiembre por signo zodiacal
El mes de septiembre para cáncer será para reinventarse, crecer económicamente y para concentrarse en su crecimiento
- Carta del Mago
- Día de la suerte: martes
- Números mágicos: 04, 13 y 17
- Color de la suerte: blanco y negro
Mhoni Vidente: horóscopo de Leo del mes de septiembre por signo zodiacal
Para leo el mes de septiembre será de abundancia y estabilidad, pero deberán tener cuidado con temas relacionados con la salud.
- Carta del Carruaje
- Día de la suerte: miércoles
- Números mágicos: 03, 08 y 34
- Color de la suerte: naranja y blanco
Mhoni Vidente: horóscopo de Virgo del mes de septiembre por signo zodiacal
El mes de septiembre para virgo será para solucionar problemas de salud y legales, pero deberán tener cuidado con las malas energías que lo rodean.
- Carta del Juicio
- Día de la suerte: martes
- Números mágicos: 02, 29 y 40
- Color de la suerte: azul y rojo
Mhoni Vidente: horóscopo de Libra del mes de septiembre por signo zodiacal
Para libra el mes de septiembre será de abundancia y salidas, pero deberán aprender a elegir a las personas que los rodean.
- Carta del Emperador
- Día de la suerte: miércoles
- Números mágicos: 09, 18 y 77
- Color de la suerte: rojo y amarillo
Mhoni Vidente: horóscopo de Escorpio del mes de septiembre por signo zodiacal
El mes de septiembre para escorpio será de oportunidades laborales y para solucionar sus problemas de salud.
- Carta del Sol
- Día de la suerte: jueves
- Números mágicos: 10, 21 y 49
- Color de la suerte: blanco y rojo
Mhoni Vidente: horóscopo de Sagitario del mes de septiembre por signo zodiacal
Para sagitario el mes de septiembre será de riqueza, estabilidad y crecimiento, además podrán alejarse de los problemas que no le corresponden.
- Carta de la Torre
- Día de la suerte: miércoles
- Números mágicos: 12, 17 y 26
- Color de la suerte: rojo y naranja
Mhoni Vidente: horóscopo de Capricornio del mes de septiembre por signo zodiacal
El mes de septiembre para capricornio será de éxito, pero deberán tratar de mantenerse enfocados en los proyectos que están llevando a cabo.
- Carta del Loco
- Día de la suerte: viernes
- Números mágicos: 24, 30 y 36
- Color de la suerte: azul y blanco
Mhoni Vidente: horóscopo de Acuario del mes de septiembre por signo zodiacal
Para acuario el mes de septiembre será de dinero, suerte y abundancia, además podrán aprovechar para llenarse de confianza y cerrar contratos.
- Carta de la Estrella
- Día de la suerte: martes
- Números mágicos: 01, 25 y 27
- Color de la suerte: naranja y blanco
