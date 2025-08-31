Mhoni Vidente compartió su lectura de los horóscopos para el mes de septiembre por signo zodiacal en su canal de YouTube.

Y de acuerdo con Mhoni Vidente -de 48 años de edad-, el noveno mes del año es “del principio y del final”, por lo que habrá nuevos ciclos.

Mhoni Vidente: Horóscopos el mes de septiembre por signo zodiacal

A través de su cuenta en YouTube, Mhoni Vidente compartió su lectura de los horóscopos para el mes de septiembre por signo zodiacal.

Mhoni Vidente: horóscopo de Aries del mes de septiembre por signo zodiacal

Para aries el mes de septiembre será de dinero rápido y fácil, pero deberá cuidarse de las malas energías que lo rodean y ser cauteloso con sus inversiones.

Carta del Diablo

Día de la suerte: viernes

Números mágicos: 06, 15 y 37

Color de la suerte: rojo y blanco

Horóscopo para Aries (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Tauro del mes de septiembre por signo zodiacal

El mes de septiembre para tauro será para ordenar sus documentos oficiales y resolver problemas que viene arrastrando desde hace meses.

Carta de la Justicia

Día de la suerte: miércoles

Números mágicos: 05, 09 y 32

Color de la suerte: amarillo y azul intenso

Horóscopo para Tauro (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Géminis del mes de septiembre por signo zodiacal

Para géminis el mes de septiembre será de viajes, reinvención y proyectos; sin embargo, deberá ser más discreto con su crecimiento laboral y económico.

Carta del Mundo

Día de la suerte: lunes

Números mágicos: 06, 11 y 28

Color de la suerte: verde y blanco

Horóscopo para Géminis (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Cáncer del mes de septiembre por signo zodiacal

El mes de septiembre para cáncer será para reinventarse, crecer económicamente y para concentrarse en su crecimiento

Carta del Mago

Día de la suerte: martes

Números mágicos: 04, 13 y 17

Color de la suerte: blanco y negro

Horóscopo para Cáncer (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Leo del mes de septiembre por signo zodiacal

Para leo el mes de septiembre será de abundancia y estabilidad, pero deberán tener cuidado con temas relacionados con la salud.

Carta del Carruaje

Día de la suerte: miércoles

Números mágicos: 03, 08 y 34

Color de la suerte: naranja y blanco

Horóscopo 2023: Cómo será el año nuevo para Leo; predicciones sobre amor, trabajo, salud y más (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Virgo del mes de septiembre por signo zodiacal

El mes de septiembre para virgo será para solucionar problemas de salud y legales, pero deberán tener cuidado con las malas energías que lo rodean.

Carta del Juicio

Día de la suerte: martes

Números mágicos: 02, 29 y 40

Color de la suerte: azul y rojo

Horóscopo para Virgo (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Libra del mes de septiembre por signo zodiacal

Para libra el mes de septiembre será de abundancia y salidas, pero deberán aprender a elegir a las personas que los rodean.

Carta del Emperador

Día de la suerte: miércoles

Números mágicos: 09, 18 y 77

Color de la suerte: rojo y amarillo

Horóscopo para Libra (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Escorpio del mes de septiembre por signo zodiacal

El mes de septiembre para escorpio será de oportunidades laborales y para solucionar sus problemas de salud.

Carta del Sol

Día de la suerte: jueves

Números mágicos: 10, 21 y 49

Color de la suerte: blanco y rojo

Horóscopo para Escorpio (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Sagitario del mes de septiembre por signo zodiacal

Para sagitario el mes de septiembre será de riqueza, estabilidad y crecimiento, además podrán alejarse de los problemas que no le corresponden.

Carta de la Torre

Día de la suerte: miércoles

Números mágicos: 12, 17 y 26

Color de la suerte: rojo y naranja

Horóscopo para Sagitario (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Capricornio del mes de septiembre por signo zodiacal

El mes de septiembre para capricornio será de éxito, pero deberán tratar de mantenerse enfocados en los proyectos que están llevando a cabo.

Carta del Loco

Día de la suerte: viernes

Números mágicos: 24, 30 y 36

Color de la suerte: azul y blanco

Horóscopo para Capricornio (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Acuario del mes de septiembre por signo zodiacal

Para acuario el mes de septiembre será de dinero, suerte y abundancia, además podrán aprovechar para llenarse de confianza y cerrar contratos.

Carta de la Estrella

Día de la suerte: martes

Números mágicos: 01, 25 y 27

Color de la suerte: naranja y blanco

Horóscopo para Acuario (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Acuario del mes de septiembre por signo zodiacal

Para acuario el mes de septiembre será de dinero, suerte y abundancia, además podrán aprovechar para llenarse de confianza y cerrar contratos.

Carta de la Estrella

Día de la suerte: martes

Números mágicos: 01, 25 y 27

Color de la suerte: naranja y blanco