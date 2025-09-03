Estamos a unos días del 15 de septiembre y, para que te vayas preparando, te traemos 6 dibujos animados de la bandera de México para colorear.

Estas plantillas con dibujos de la bandera de México son variadas, para que veas diferentes aspectos del lábaro patrio para este 15 de septiembre:

Dibujo de la bandera de México normal Dibujo de la bandera de México con Migue Hidalgo Dibujo de la bandera de México con mapa Dibujo de la bandera de México animada Dibujo de la bandera de México caricatura Dibujo de mapa de México

Dibujo de la bandera de México normal por el 15 de septiembre

El primero es el dibujo de la bandera de México normal, para aquellos que quieran algo más tradicional.

Podemos ver a la bandera en su tradicional asta, la cual también puedes colorear sin problemas.

Dibujo de la bandera de México normal (Pinterest)

Dibujo de la bandera de México con Miguel Hidalgo por el 15 de septiembre

Luego tenemos el dibujo de la bandera de México con Miguel Hidalgo, para complementar los símbolos de la independencia.

Podemos ver a la bandera en su asta, mientras un Miguel Hidalgo en forma “chibi” toca la campana de Dolores.

Dibujo de la bandera de México con Miguel Hidalgo (Pinterest)

Dibujo de la bandera de México con mapa por el 15 de septiembre

También está el dibujo de la bandera de México con mapa, donde puedes ver al país en todo su esplendor.

En la parte de arriba tenemos a la bandera en el asta, mientras que abajo en pequeño, el mapa de México.

Dibujo de la bandera de México con mapa (Pinterest)

Dibujo de la bandera de México animada por el 15 de septiembre

También tenemos el dibujo de la bandera de México animada, pasando a diseños más curiosos.

Pues aquí vemos a la bandera con unos grandes ojos y sonrisa.

Dibujo de la bandera de México animada (Pinterest)

Dibujo de la bandera de México animado por el 15 de septiembre

Luego está el dibujo de la bandera de México caricatura, que nos muestra una versión curiosa del lábaro patrio.

Si bien parece una bandera normal, notamos que está más “esponjada” y el águila se ve caricaturizada.

Dibujo de la bandera de México caricatura (Pinterest)

Dibujo de mapa de México por el 15 de septiembre

Finalmente haremos un poco de trampa, pues esta no es una bandera como tal, sino un mapa de México.

Aunque si se ven creativos, pueden colorear el mapa como si fuera la bandera de México.