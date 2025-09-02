A continuación, encontrarás dibujos animados del 15 de septiembre para colorear y usar donde gustes.

Los 10 ejemplos bonitos por la Independencia de México que puedes imprimir, son estos:

De muñeca Lele De comida típica Vestido tradicional De ¡Viva México! Con flores Del escudo nacional De piñata De aguacate con guitarra De taco con sombrero De Miguel Hidalgo y Costilla

Dibujos animados del 15 de septiembre para colorear: De muñeca Lele

La muñeca Lele no puede faltar en las fiestas patrias del 15 de septiembre.

Por ello, te compartimos una dibujo animado con un bonito diseño.

Dibujos animados del 15 de septiembre para colorear: De comida típica

Otro de los dibujos animados del 15 de septiembre para colorear que debes tener es esta imagen.

Se trata de una plantilla para imprimir que tiene comida típica como tacos, enchiladas y tamales.

Dibujos animados del 15 de septiembre para colorear: Vestido tradicional

Si buscas un dibujo animado del 15 de septiembre, esta figura animada con vestido tradicional te gustará mucho.

Lo bonito del diseño es que aparece la frase ¡Viva México! junto al personaje.

Dibujos animados del 15 de septiembre para colorear: De ¡Viva México!

Exalta tu orgullo patriótico con este dibujo animado del 15 de septiembre.

El diseño tiene una figura animada para celebrar la Independencia de México.

Dibujos animados del 15 de septiembre para colorear: Con flores

Este dibujo animado del 15 del septiembre te servirá como decoración o portada escolar.

El diseño que es muy fácil de imprimir tiene una figura animada con sombrero, la frase Viva México y también unas bonitas flores.

Dibujos animados del 15 de septiembre para colorear: Del escudo nacional

El escudo nacional también forma parte de este listado de dibujos animados del 15 de septiembre para colorear.

Descarga e imprime este diseño que tiene uno de los símbolos patrios de México.

Dibujos animados del 15 de septiembre para colorear: De piñata

En las fiestas patrias no pueden faltar las piñatas; por ello, te compartimos este dibujo animado.

La imagen es perfecta para usar como decoración.

Dibujos animados del 15 de septiembre para colorear: De aguacate con guitarra

Dale un toque divertido al 15 de septiembre con este bonito dibujo para colorear.

El diseño presenta un gracioso aguacate con bigotes tocando la guitarra.

Dibujos animados del 15 de septiembre para colorear: De taco con sombrero

Este taco con sombrero se convertirá en uno de tus dibujos animados preferidos del 15 de septiembre.

Si tienes planeada una fiesta para el Día de la Independencia, el diseño que es muy fácil de imprimir te servirá mucho.

Dibujos animados del 15 de septiembre para colorear: De Miguel Hidalgo y Costilla

Cerramos nuestro listado de dibujos animados del 15 de septiembre para colorear con una tierna imagen.

El diseño presenta a “El Padre de la Patria”, Miguel Hidalgo y Costilla, sosteniendo el estandarte con la Virgen de Guadalupe.