¿Listo para el 15 de septiembre? Te compartimos unos bonitos dibujos para colorear de los héroes de la Independencia de México.

Los 8 diseños fáciles que te recomendamos imprimir para la fiestas patrias, son estos:

De Vicente Guerrero

De José María Morelos

De Ignacio Allende

De Josefa Ortiz de Domínguez

De Miguel Hidalgo y Costilla

Con nombre

Con el estandarte de la Virgen de Guadalupe

Con frase

Dibujos para colorear de los héroes de la Independencia de México: De Vicente Guerrero

Vicente Guerrero, uno de los responsables de la consolidación de la Independencia de México, aparece representado en este dibujo.

Lo destacado del diseño es que el héroe aparece portando su espada, listo para la insurgencia.

Dibujos para colorear de los héroes de la Independencia de México: De José María Morelos

Este listado no podría estar completo sin un dibujo del “Siervo de la Nación”, José María Morelos y Pavón.

Diviértete coloreando esta plantilla para decorar en la Independencia de México, el 15 de septiembre.

Dibujos para colorear de los héroes de la Independencia de México: De Ignacio Allende

Otro de los dibujos para colorear de los héroes de la Independencia de México que debes tener es este.

Se trata de una imagen de Ignacio de Allende, héroe de la Independencia de México de 1810.

Dibujos para colorear de los héroes de la Independencia de México: De Josefa Ortiz de Domínguez

Josefa Ortiz de Domínguez, “La Corregidora”, protagoniza este bonito dibujo que puedes imprimir y colorear.

Pasa una linda tarde coloreando a esta heroína de la Independencia de México.

Dibujos para colorear de los héroes de la Independencia de México: De Miguel Hidalgo y Costilla

El “Padre de la Patria”, Miguel Hidalgo y Costilla, aparece en este dibujo para colorear.

Lo bonito es que el héroe tiene en sus manos el estandarte de la Virgen de Guadalupe.

Dibujos para colorear de los héroes de la Independencia de México: Con nombre

Este dibujo para colorear de los héroes de la Independencia de México es perfecto para las clases de Historia.

La imagen tiene a los héroes con su nombre para que aprendas a identificarlos.

Dibujos para colorear de los héroes de la Independencia de México: Con el estandarte de la Virgen de Guadalupe

Si para el regreso a clases tienes que ilustrar alguna portada de las fiestas patrias del 15 de septiembre, este dibujo es una buena opción.

En especial porque aparece Miguel Hidalgo y Costilla portando el estandarte con la Virgen de Guadalupe, junto a los héroes de la Independencia de México.

Dibujos para colorear de los héroes de la Independencia de México: Con frase

Este dibujo para colorear de los héroes de la Independencia de México hará que muestres tu patriotismo.

La imagen tiene la frase “¡Vivan los héroes de la Independencia" en la parte superior y debajo a los personajes históricos.