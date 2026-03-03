¿Un ovni en Marte? La foto que compartió Jaime Maussan

El famoso ufólogo mexicano, Jaime Maussan ha compartido en sus redes sociales una foto de un supuesto ovni en Marte.

Foto de ovni en Marte en la que Jaime Maussan precisa no se trata de una imagen creada por inteligencia artificial (IA), pues viene de una fuente bastante confiable.

Esta es la foto que Jaime Maussan comparte de un ovni en Marte

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Jaime Maussan compartió la foto de un ovni captado en Marte.

Foto de la cual Jaime Maussan detalla es real, no una creación de IA, pues se trata de una imagen que compartió la mismísima Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, la NASA.

En dicha imagen, la cual es en blanco y negro se puede observar un extraño objeto que a la vista parece un ovni, dejando a muchos interesados, pues al ser una imagen oficial de la NASA se expande el interés.

El Rover Curiosity de la @NASA capturó un #OVNI con forma de disco en el Sol 4816 (22 de febrero de 2026).



La foto no ha sido retocada, ni creada con IA, está en la página web oficial de la agencia espacial. https://t.co/Lw5DUZz1zF pic.twitter.com/EjPgdQjLD4 — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) March 3, 2026

¿Qué dice la NASA de foto que Jaime Maussan compartió de un ovni en Marte?

Según los detalles de la foto de la NASA se trata de una imagen que captó el rover Curiosity el 22 de febrero de 2026, durante el Sol 4816 de la misión.

Dicha foto de ovni de Marte es del paisaje rocoso del cráter Gale, donde se pueden incluso ver las huellas del vehículo y colinas cubiertas por una ligera bruma.

Sin embargo, el detalle de esta foto es lo que puede ser un ovni, sin embargo, la NASA no plantea nada sobre el objeto volador no identificado.

Pues en anteriores fotos que la NASA, los expertos han precisado que estos detalles que pueden confundirse con ovnis, sin embargo, solo se tratan de efectos en la imagen de fenómenos como la pareidolia, partículas de polvo o rayos cósmicos en el sensor.