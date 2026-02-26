Así reaccionó Claudia Sheinbaum luego de que fue cuestionado sobre la desclasificación de archivos OVNI en Estados Unidos.

Entre risas Claudia Sheinbaum señaló que no cree que la Defensa Nacional se encuentre investigando el tema OVNI en México.

“No creo que la Defensa ande buscando ovnis” Claudia Sheinbaum

Tras la órden de desclasificación de información OVNI (Objeto Volador No Identificado) en Estados Unidos, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si en México podría hacer algo similar.

Con una gran carcajada, Claudia Sheinbaum destacó que no cree que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Marina posea archivos secretos sobre la vida extraterrestre.

Y es que considera que en México no se esté buscando esa información.

De esta manera, Claudia Sheinbaum descartó que en México se tengan archivos secretos sobre el fenómeno OVNI.

Claudia Sheinbaum tomó con humor y sin comprometerse el tema OVNI.

Cabe recordar que en julio del año pasado, Claudia Sheinbaum había sido cuestionada sobre si creía que estábamos solos en el universo.

En su momento, Claudia Sheinbaum señaló que tenía una opinión personal, pero que prefería dejarles el tema a los científicos especializados y a la Defensa Nacional.

Donald Trump ordena desclasificar los archivos relacionados con el fenómeno OVNI

Sin embargo, Claudia Sheinbaum señaló que va a esperar a ver “que sale” de parte del Gobierno de Estados Unidos .

Esto luego de que Donald Trump ordenó desclasificar los archivos relacionados con la vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (UAP) y OVNIS.

Donald Trump precisó que la decisión la tomó luego de ver el gran interés que tienen las personas sobre este tema.

Es por ello por lo que se iniciará el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre.