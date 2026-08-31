La bola de queso de hebra más grande del mundo está hecha por manos mexicanas, específicamente por familias productoras originarias de Pijijiapan, Chiapas.

La Secretaría de Turismo (Sectur) dio a conocer la hazaña que lograron ocho empresas y productores de la región:

Quesería Pan de Dios Lácteos y Derivados Mi Vaquita Quesos Vaquero Quesería Sebastián Quesos El Triunfo Fran Quesos Lácteos y Derivados 2 Hermanos Quesería San Francisco (Quesafran)

En trabajo conjunto elaboraron una bola de queso de hebra de 1,611 kilos, peso con el que rompieron el Récord Guinness.

“Detrás de este Guinness World Record están la tradición, el talento y las manos de las familias productoras chiapanecas que mantienen vivo uno de los sabores que dan identidad a su región” Sectur

Elaboran la bola de quesillo más grande del mundo (@Sectur_mx / X)

Cerca de 6 mil 600 personas fueron testigos de la elaboración y certificación de la enorme pieza de queso.

La preparación inició desde las primeras horas del sábado 29 de agosto de 2026 y requirió la participación de cerca de 4 mil productores de la región.

Tras un trabajo de cuatro horas se logró la creación de un queso de sabor ligeramente ácido, textura elástica y excesivo suero.

Pijijiapan rompe su propio récord en quesos de hebra

No es la primera vez que productores de Pijijiapan se proponen crear la bola de queso de hebra más grande del mundo.

Su primera hazaña data del 2023, año en que elaboraron una bola de 558 kilogramos. Este 2026 estuvieron a punto de triplicar la cifra.

Elaboran bola de quesillo más grande del mundo (@Sectur_mx / X)

Buscan proteger el queso de hebra de Pijijiapan

En medio de la celebración, la Secretaría de Economía y del Trabajo de Chiapas (SEyT) ratificó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la solicitud para obtener la Declaración de Protección de la Indicación Geográfica, “Quesillo de Pijijiapan, Chiapas”.

Solicitud realizada el pasado 28 de mayo de 2026 y cuya finalidad es que se reconozca y proteja la identidad, procedencia y tradición asociadas con la elaboración del quesillo de Pijijiapan.