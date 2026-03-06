The Mandalorian and Grogu es la gran apuesta de Disney para el regreso triunfal de Star Wars al cine, de la mano de su protagonista Pedro Pascal.

De hecho fue el mismo Pedro Pascal quien habló un poco de los cambios que habrá en los personajes de The Mandalorian and Grogu, sobre todo del “Bebé Yoda”.

The Mandalorian and Grogu (Disney)

El cambio se dará por la misma historia de The Mandalorian and Grogu según Pedro Pascal

En una entrevista para Empire, Pedro Pascal adelantó que los protagonistas de The Mandalorian and Grogu cambiarán con respecto a la serie de Star Wars, debido a la misma historia de la película.

En The Mandalorian and Grogu veremos a Pedro Pascal ahora como “asesino” de la Nueva República, lo que cambia un poco su dinámica con el niño.

Djarin pasará de ser alguien perseguido, a una persona que busca proteger a Grogu; el cual ahora se verá más activo debido a la influencia de su padre adoptivo.

La idea con ambos personajes es que ya no se trata solo de “sobrevivir”, sino de hacer del mundo un lugar en el que Grogu pueda vivir en paz, incluso sin Djarin.

Grogu será más unido que nunca al Madalorian, y al mismo tiempo, se le verá más independiente, como alguien que se puede valer por sí solo.

'The Mandalorian' (Disney+)

The Mandalorian and Grogu nos mostrará un lado diferente de los cazarrecompensas

Otra cosa que deja en claro Pedro Pascal, es que The Mandalorian and Grogu cambiará la perspectiva que Star Wars tiene sobre los cazarrecompensas.

Tradicionalmente los cazarrecompensas están del lado del Imperio; sin embargo, en The Mandalorian and Grogu harán el trabajo sucio de la Nueva República.

Demostrando que estos personajes puede explorar un espectro amplio de la moralidad, no solo ser entes que se venden al mejor postor.

Lo cual también está relacionado con la evolución de los protagonistas, quienes luchan por su futuro, lo cual es más importante que los créditos que les pueda dar el Imperio.