¿No sabes quién es la familia de Pedro Pascal? Es más grande de lo que imaginas.

El actor Pedro Pascal- de 50 años de edad- proviene de una familia numerosa conformada por:

Verónica Pascal Ureta (mamá)

José Balmaceda Riera (papá)

Javiera Balmaceda Pascal (hermana mayor)

Nicolás Balmaceda Pascal (hermano menor)

Lux Balmaceda Pascal (hermana)

¿Quién es Verónica Pascal Ureta? Piscóloga infantil y mamá de Pedro Pascal

La mamá de Pedro Pascal fue Verónica Pascal Ureta, psicóloga infantil.

Ella apoyó a Pedro Pascal para que se inscribiera en la escuela de artes escénicas de California.

Cabe mencionar que la madre de Pedro Pascal se suicidó en el año 2000.

Provocando un gran dolor emocional en el actor de The Last of Us, quien decidió adoptar el apellido artístico Pascal en memoria de su madre.

La familia de Pedro Pascal tuvo que huir de la dictadura de Pinochet en Chile, exiliándose en Dinamarca y después en Estados Unidos.

Verónica Pascal Ureta, mamá de Pedro Pascal (@pascalispunk / Instagram)

¿Quién es José Balmaceda Riera? Doctor y papá de Pedro Pascal

José Balmaceda Riera- de 76 años de edad- es el padre del actor Pedro Pascal, un médico especialista en fertilidad.

El papá de Pedro Pascal desarrolló su carrera en la Universidad de California.

No obstante, en los 90 se vio involucrado en un escándalo, llevándolo de regreso a Chile.

Pedro Pascal ha reconocido la importancia de su padre en su vida.

José Balmaceda Riera, papá de Pedro Pascal (@pascalispunk / Instagram)

¿Quién es Javiera Balmaceda Pascal? Productora, economista y hermana mayor de Pedro Pascal

Dentro del árbol genealógico de Pedro Pascal también figura Javiera Balmaceda Pascal, de 53 años de edad.

La hermana mayor de Pedro Pascal es una productora y economista que ha trabajado

JP Morgan

Locomotion

Claro Video

Comedy Central

Cartoon Network

Boomberang

HBO Latinoamérica

Amazon Studios

A esta última empresa se unió en 2017 participando en el área de adquisiciones de contenido para América Latina, Canadá y también para Australia.

Igualmente, Javiera Balmaceda supervisa el contenido original de Prime Video. Ella impulsó en el desarrollo de las series:

Maradona: Sueño Bendito

El Presidente

La Jauría

Además, fue quien impulsó la película Argentina 1985 y la cinta Seyen.

Javiera Balmaceda Pascal, hermana de Pedro Pascal (@javiera_balmaceda_ / Instagram)

¿Quién es Nicolás Balmaceda Pascal? Neurólogo y hermano menor de Pedro Pascal

Nicolás Balmaceda Pascal es el hermano de Pedro Pascal, quien está alejado de la vida pública.

Por lo que no existe mucha información acerca de su vida privada.

De acuerdo con Pedro Pascal, su hermano consiguió un doctorado en neurología pediátrica.

Pedro Pascal y su hermano Nicolás Balmaceda Pascal (@pascalispunk / Instagram)

¿Quién es Lux Pascal? Actriz, activista transgénero y hermana menor de Pedro Pascal

Lux Pascal es una actriz, activista transgénero y hermana de Pedro Pascal. Tiene 33 años de edad.

Se sabe que Lux Pascal estudió en el Saint George´s College y posteriormente teatro en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Igualmente, la hermana de Pedro Pascal entraría en Juilliard, en Nueva York.

Mientras cursaba su carrera protagonizó una obra de teatro e incursionó en la televisión trabajando en la serie Los 80 y en cine con Baby Shower de 2011.

Las series y películas en las que ha participado Lux Pascal son:

Narcos (2015)

Juana Brava (2015)

Prueba de actitud (2016)

Con amor (2016)

No quiero ser tu hermano (2017)

El príncipe (2019)

Miss Carbón (2025)

Lux Pascal se declaró mujer trans en 2021 y desde entonces ha sido reconocida como un referente de la comunicad LGBT.