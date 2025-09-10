El Congreso de Estados Unidos reveló un video en donde muestra a un OVNI escapando de un misil que intentaba derribarlo.

Eric Burlison , miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos fue quien presentó el video, el cual ya se ha hecho viral en redes sociales.

Porque acaban de revelar ante el Congreso de EE.UU. un video de un Reaper Drone MQ-9 persiguiendo a un OVNI, y luego de intentar derribarlo se mostró al objeto volador evadiendo un misil Hellfire antiblindaje. pic.twitter.com/Vn4L0f4IaO — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 10, 2025

El video fue presentado por el representante Eric Burlison en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre UAPs -antes llamados OVNIS-.

De acuerdo con los detalles, el video en donde se muestra a un OVNI huir de un misil, y el cual fue presentado el pasado 9 de septiembre de 2025.

Entre los detalles presentados en el Congreso de Estados Unidos del video del OVNI, se afirma que en este video fue un dron MQ-9 Reaper quien disparó un misil Hellfire contra el objeto no identificado.

El encuentro entre el OVNi y el dron que intentó dispararle sin éxito, ocurrió frente a las costas de Yemen en octubre de 2024.

Sin embargo, tal y como se observa en el el video presentado y difundido por el Congreso de Estados Unidos, el cual ya se hizo viral en redes sociales, el OVNI parece evadir este misil y continúa volando como si nada.

El Pentágono no ha confirmado la autenticidad de dicho video, y tampoco se han encontrado informes recientes desmintiéndolo.

Es por eso que se ha hecho viral este video del OVNI evadiendo un misil, quien sin problema lo logra y continúa volando por el cielo.

Habrá que esperar más detalles para saber cuál es el veredicto final del video del OVNI huyendo del misil; mientras tanto, los usuarios especulan y crean múltiples teorías al respecto.