En vida el astronauta Edgar Mitchell habló mucho de OVNIs y otras cosas durante su estancia en la NASA; sin embargo su viuda, Anita Mitchell ha decidido romper el silencio.

Anita Mitchell publicó el libro “You Don’t Look Like an Astronaut’s Wife!”, donde habla a detalle de las conversaciones que tuvo con su esposo sobre OVNIs y otros temas de interés.

Que van desde cuánto tiempo de vida le queda al Sol, hasta la necesidad de que los seres humanos puedan viajar fuera de la Tierra.

Algo que tenía a su marido, que murió en 2016, especialmente preocupado por varias razones relacionadas con la supervivencia de la especie.

You Don’t Look Like an Astronaut’s Wife! de Anita Mitchell (Anita Mitchell)

¿Qué decía Edgar Mitchell acerca de los OVNIs?

En su libro Anita Mitchell relata que su esposo, Edgar Mitchell, tenía la firme creencia en la existencia de los OVNIs.

Si bien Edgar Mitchell nunca vio un OVNI, confiaba en las historias de sus compañeros, quienes afirmaban haber visto uno en otras misiones.

Además afirmó que los extraterrestres nos estaban visitando y que el gobierno debería de quitar el embargo a esa información.

Señalando que si el ser humano es la única forma de vida inteligente en el universo, el mismo universo estaría en graves problemas, dando a entender su poca confianza en la humanidad.

OVNI / Imagen ilustrativa (Unsplash)

Edgar Mitchell señaló la necesidad de salir de la Tierra junto a los OVNIs

En parte el interés de Edgar Mitchell en hablar acerca de los OVNIs era que el mundo reconociera la vida más allá de la Tierra para que la humanidad salga del planeta.

Señalando que los OVNIs son el camino para la supervivencia de los seres humanos en el espacio profundo.

Sobretodo porque ya se demostró que el Sol se extinguirá en algún punto; aunque falten millones de años, la humanidad debe de estar preparada para ese momento.

Si la especie quiere sobrevivir a ese cataclismo (o algún otro), se debe de encontrar la manera de abandonar el planeta y pensar en un futuro más allá del Sistema Solar.

Edgar Mitchell fue parte de la misión Apollo XIV, siendo el sexto hombre en caminar en la Luna, además de tener el reconocimiento de la NASA como uno de los pioneros de la exploración espacial.

Edgar Mitchell (NASA)

Con información de Anita Mitchell.