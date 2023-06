El ufólogo Jaime Maussan hizo viral un video que compartió del supuesto OVNI visto en Matamoros, Tamaulipas.

Mediante su página de Facebook, Jaime Maussan sigue publicando “evidencia” de la presencia de OVNIS en los cielos

Ahora, Jaime Maussan subió la grabación de un OVNI que se pudo ver en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, sorprendiendo a todos sus seguidores.

El video que hizo viral Jaime Maussan del OVNI en Matamoros, Tamaulipas, fue captado el pasado sábado 13 de mayo, por el Dr. Carlos Lira Rodríguez.

En dichas imágenes, se aprecia al supuesto objeto volador no identificado sobrevolando en los cielos nocturnos.

Hay que destacar que durante la grabación del OVNI en Matamoros, se alcanza a escuchar la voz del Dr. Carlos Lira Rodríguez hablando del avistamiento.

Y es que de acuerdo con lo que comenta el responsable del video del OVNI, no se trata de un avión porque no tiene luces de navegación.

Lo que según para esta persona sería la prueba de que no “estamos solos”, tal y como también ha llegado a asegurar el propio Jaime Maussan.

“Ahí vemos algo que no es una avión y vean, ¿qué les parece, chavos? Miran nada más qué chulada y no es avión y no hay luces de estrobo de navegación”.

Dr. Carlos Lira Rodríguez