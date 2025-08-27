Te compartimos la oración a Santa Mónica por los hijos para rezar el 27 de agosto a la patrona de madres y esposas.

Dentro del calendario católico, el 27 de agosto es un día especial porque está dedicado a la figura de Santa Mónica, madre de San Agustín.

Oración a Santa Mónica por los hijos para rezar el 27 de agosto

La oración a Santa Mónica por los hijos para rezar el 27 de agosto, dice lo siguiente:

“A ti recurro por ayuda e instrucciones, Santa Mónica, maravillosa ejemplo de firme oración por los niños.

En tus amorosos brazos yo deposito mi hijo(a) (menciona su nombre), para que por medio de tu poderosa intercesión puedan alcanzar una genuina conversión a Cristo Nuestro Señor.

A ti también apelo, madre de las madres, para que pidas a nuestro Señor me conceda el mismo espíritu de oración incesante que a ti te concedió.

Todo esto te lo pido por medio del mismo Cristo Nuestro Señor.

Amén."

Rezar (Unsplash)

Cabe mencionar que esta plegaria puede realizarse a lo largo del día 27 de agosto, tanto de forma individual como acompañados de la familia.

Lo importante es que con dicha oración se exprese la fe para pedir a Santa Mónica que cuide de los hijos.

¿Quién fue Santa Mónica, la patrona de madres y esposas?

Todos los años cada 27 de agosto, la iglesia católica conmemora a Santa Mónica, patrona de madres y esposas.

La madre de San Agustín nació en el año 331 en Tagaste, a 100 kilómetros de Cartago, al norte de África.

Santa Mónica aprendió las enseñanzas de la Sagradas Escrituras, además de que cultivó la oración y los sacramentos.

Santa Mónica (Especial)

Aunque quería dedicarse a la vida en oración, sus padres la obligaron a casarse con un hombre llamado Patricio .

De su matrimonio, Santa Mónica tuvo tres hijos, dos hombres y una mujer.

Dentro de los valores de la iglesia católica, Santa Mónica es un modelo de madre por la forma en la que cuidó y fue paciente con su familia.

Cabe mencionar que Santa Mónica murió en el puerto de Ostia Antica a los 56 años de edad.