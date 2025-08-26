El 26 de agosto se celebra el Día Internacional de la actriz y el actor, es por ello que te traemos la oración a San Ginés.

Pues San Ginés es el patrón de todos los intérpretes del mundo, quien vela por su bienestar y les da las herramientas para llevar a cabo su trabajo.

Oración a San Ginés por el Día Internacional de la actriz y el actor

Esta es la oración a San Ginés para que dediques a alguna persona relacionada al arte dramático por el Día Internacional de la actriz y el actor:

“Oh, Dios, que enseñaste a tu Iglesia a poner en práctica los mandamientos del cielo con el amor a ti y al prójimo,

Concédenos que practicando la caridad a ejemplo de San Ginés de la Jara,

Merezcamos ser contados entre los elegidos de tu reino y Tú

Que en tu infinita misericordia, elegiste a San Ginés, patrono de los actores y actrices, derrama la abundancia de tus bendiciones sobre ellos. Amén"

San Ginés (Especial)

¿Cuál es el origen del Día Internacional de la actriz y el actor?

La oración a San Ginés es muy importante en el Día Internacional de la actriz y el actor, ya que este santo está relacionado al origen de la mencionada festividad.

Ginés era un actor de comedia, el cual se presentó ante el emperador Diocleciano en el Siglo III haciendo una parodia del bautismo, usando agua bendita en su actuación.

A partir de ese momento, Ginés fue convertido al cristianismo y comenzó a promulgar la fe, además de exhortar a otros a convertirse a esta religión.

Sin embargo, las autoridades romanas vieron esto como una blasfemia, así que torturaron y decapitaron al actor, convirtiéndose en mártir a ojos de la iglesia.

De acuerdo con el calendario cristiano y católico, esto sucedió un 26 de agosto, es por ello que en esta fecha se celebra el Día Internacional de la actriz y el actor.