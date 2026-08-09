El cielo de México tendrá un evento astronómico durante la madrugada del miércoles 12 de agosto de 2026 con la alineación de seis planetas.

Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno participarán en este llamado “desfile planetario”; sin embargo, no todos podrán observarse con la misma facilidad ni a simple vista.

¿A qué hora ver la alineación de planetas en México?

El próximo 12 de agosto se llevará uno de los eventos astronómicos más esperados del 2026: la alineación de planetas, ya que esta coincidirá con el eclipse solar previsto para esa misma fecha.

Si quieres ver la alineación de planetas tendrás que madrugar, ya que para la Ciudad de México la mejor ventana para observarla será entre las 5:35 y las 5:53 horas del 12 de agosto.

Habrá una alineación planetaria 2026 (Inteligencia Artificial )

El amanecer está previsto aproximadamente para las 6:16 horas, por lo que se recomienda buscar un lugar con el horizonte despejado y comenzar a observar unos minutos antes de la ventana principal.

Aunque estos horarios corresponden a CDMX, la hora ideal puede variar algunos minutos dependiendo de la ciudad del país desde la que se observe. En general, el fenómeno podrá apreciarse durante la madrugada, antes de la salida del Sol.

¿Qué planetas se podrán ver el 12 de agosto?

Marte y Saturno serán los más fáciles de identificar a simple vista, mientras que Mercurio y Júpiter estarán muy bajos sobre el horizonte oriental, por lo que su observación será más complicada.

Para localizar Urano se recomiendan binoculares, y en el caso de Neptuno se requerirá un telescopio.

La alineación planetaria no formará una línea recta perfecta: los seis planetas aparecerán distribuidos en un amplio arco por efecto de perspectiva desde la Tierra.