Aquí te damos un ritual de canela para atraer pareja en 2026, descubre cómo hacerlo.

Para quienes busquen abrirle el amor durante el 2026 existe un poderoso ritual.

¿Qué necesitas para el ritual de canela para atraer pareja en 2026?

Son muy pocos materiales los que requieres para llevar a cabo el ritual de canela para atraer pareja:

Una vara de canela

Miel

Con esos dos elementos pondrás todo a tu favor para formar una relación estable o casarte en el 2026.

Se trata de uno los rituales más poderosos que se han hecho tendencia por su efectividad para el amor.

Ritual de canela para atraer pareja en 2026 (Unsplash)

¿Cómo hacer el ritual de canela para atraer pareja en 2026?

El paso a paso para hacer el ritual de canela y atraer pareja en 2026 es este:

Minutos antes que den las 12:00 de la noche del Año Nuevo, toma una vara de canela

Sumerge un extremo de la vara de canela en miel

Muerde la canela con miel al momento de que inicie la cuenta regresiva para el Año Nuevo

Mastica la vara de canela hasta que pasen de las 12:00 de la noche

Mientras masticas la canela piensa con mucha fe e intención en el tipo de pareja que quieres atraer

Después de que termines el ritual, la canela que masticaste puedes tirarla

Listo, de esa forma estarás llamando a tu vida una nueva pareja.

Dicho ritual puede combinarse con otros rituales que se hacen durante las campanadas de Año Nuevo.

Así que no te preocupes si también tienes planeados otros ritos, ya que no afectan.