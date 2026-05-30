No te pierdas la Luna Azul en México, el último evento astronómico del mes de mayo de 2026.

Si eres fanático de estos fenómenos, entonces disfrutarás de la llamada Luna Azul.

Fecha para ver la Luna Azul en México

La Luna Azul se podrá ver en todo México el domingo 31 de mayo.

Aunque muchos creen que la Luna Azul debe su nombre a que nuestro satélite cambia de color, esto no es así.

El término se usa para denominar a la segunda Luna llena que ocurre en un mismo mes.

Luna Azul (Haylee Booth / Unsplash)

Dicho fenómeno astronómico se da cada dos o tres años gracias a la duración del ciclo lunar.

Según expertos en astronomía, volveremos a tener Luna Azul hasta diciembre de 2028.

Mejor horario para ver la Luna Azul en México

El mejor horario para ver la Luna Azul será después del atardecer; es decir, entre las 19:45 horas del 30 de mayo, tiempo del centro de México.

Ahora bien, la plenitud máxima del evento astronómico será en la madrugada del 31 de mayo, a las 2:45 de la mañana.

Pese a que la Luna Azul se podrá ver sin equipo especial, se recomienda:

Buscar espacios libres y alejados de la contaminación lumínica

Revisar el pronóstico del clima previo a realizar la observación del evento astronómico

En caso de tomar fotografías de la Luna Azul con el celular se sugiere usar un trípode y bajar la exposición. De esa manera se tendrá una mejor imagen del satélite natural

No usar el zoom digital al máximo al momento de capturar la foto

Usar ropa cómoda durante la observación de la segunda Luna Llena de mayo