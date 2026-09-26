El huracán Polo, de categoría 5 en el Océano Pacífico, obligó al cierre de puertos en Baja California Sur, Jalisco y Michoacán, informó la Secretaría de Marina.

Las autoridades detallaron que el cierre aplica principalmente para embarcaciones menores, debido a las condiciones extremas generadas por el fenómeno en:

Baja California Sur: Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos y Bahía Magdalena.

Jalisco: Barra de Navidad

Michoacán: Lázaro Cárdenas

Semar comunicado (Semar)

Huracán Polo también obliga al cierre de puertos en Guerrero y Oaxaca

En otro comunicado, la Semar también había alertado sobre cierres para embarcaciones mayores con motivo del huracán Polo:

Michoacán: Lázaro Cárdenas

Guerrero: Acapulco

En el caso de las embarcaciones menores, la alerta se dirigió a:

Baja California Sur: San José del Cabo y Cabo San Lucas

Jalisco: Barra de Navidad

Michoacán: Lázaro Cárdenas

Guerrero: Acapulco

Oaxaca: Puerto Escondido

La Semar exhortó a atender las recomendaciones de las autoridades, así como evitar riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas.

Huracán Polo se intensifica y vuelve a categoría 5 (Conagua)

Huracán Polo provocará lluvias de fuertes a muy fuertes en seis estados

En otro comunicado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó que con la presencia del huracán Polo en las costas se prevén lluvias de fuertes a muy fuertes en regiones de:

Nayarit Baja California Sur Sinaloa Jalisco Colima Michoacán

También originará vientos sostenidos de:

20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h en las costas de Jalisco

10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h, en las costas de Baja California Sur

Oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Baja California Sur, Nayarit y Jalisco

1 a 2 m en las costas de Colima

Las precipitaciones generadas por este sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.