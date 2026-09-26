El huracán Polo, de categoría 5 en el Océano Pacífico, obligó al cierre de puertos en Baja California Sur, Jalisco y Michoacán, informó la Secretaría de Marina.
Las autoridades detallaron que el cierre aplica principalmente para embarcaciones menores, debido a las condiciones extremas generadas por el fenómeno en:
- Baja California Sur: Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos y Bahía Magdalena.
- Jalisco: Barra de Navidad
- Michoacán: Lázaro Cárdenas
Huracán Polo también obliga al cierre de puertos en Guerrero y Oaxaca
En otro comunicado, la Semar también había alertado sobre cierres para embarcaciones mayores con motivo del huracán Polo:
- Michoacán: Lázaro Cárdenas
- Guerrero: Acapulco
En el caso de las embarcaciones menores, la alerta se dirigió a:
- Baja California Sur: San José del Cabo y Cabo San Lucas
- Jalisco: Barra de Navidad
- Michoacán: Lázaro Cárdenas
- Guerrero: Acapulco
- Oaxaca: Puerto Escondido
La Semar exhortó a atender las recomendaciones de las autoridades, así como evitar riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas.
Huracán Polo provocará lluvias de fuertes a muy fuertes en seis estados
En otro comunicado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó que con la presencia del huracán Polo en las costas se prevén lluvias de fuertes a muy fuertes en regiones de:
- Nayarit
- Baja California Sur
- Sinaloa
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
También originará vientos sostenidos de:
- 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h en las costas de Jalisco
- 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h, en las costas de Baja California Sur
- Oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Baja California Sur, Nayarit y Jalisco
- 1 a 2 m en las costas de Colima
Las precipitaciones generadas por este sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.