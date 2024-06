¿No sabes qué decir en una carta de graduación? Acá te dejamos un ejemplo bonito para dedicarle a un recién graduado.

Durante el verano, muchas personas de diversos niveles educativos se graduarán y darán un paso más en su carrera académica.

Si algún familiar está a punto de tener su graduación y quieres reconocer su logro, te damos algunos consejos —con ejemplo incluido— de lo que debes ponerle en su carta de graduación.

¿Qué debe llevar una carta de graduación? Esto es lo que debes decir a un recién graduado

Una carta de graduación es un documento en el que se tienen que expresar los mejores pensamientos a aquella persona que consiguió su logro escolar.

Por ello, algunas de las cosas que debes considerar son:

Felicitación en la primera línea Reconocer el esfuerzo de quien se gradúa Consejos para la nueva etapa que viene Palabras de aliento para seguir adelante en la carrera académica Cierre y firma

Graduación (Unsplash)

Ejemplo bonito de carta de graduación para dedicarle a un recién graduado

A continuación, te compartimos un ejemplo bonito de carta de graduación para dedicarle a un recién graduado.

El texto es perfecto para cualquier grado escolar, pertenece al sitio web Consejosgratis.net; dice lo siguiente:

¡Felicidades, graduado!

Tengo la certeza que estás con mucha emoción porque ya nos encontramos en el día que has anhelado tanto.

Estoy convencida que con mucho tesón has logrado este triunfo y tengo mucho orgullo de ti.

Fui testigo de todo lo que has luchado para cubrir tus estudios y lograr ser una de las primeras de tu salón de clases.

Me queda claro que jamás te acomodaste, ni te dejaste vencer porque querías lograr tu sueño que era tu graduación y lo lograste.

Gente como tú me llena de inspiración para continuar avanzando y no permitir que los problemas me derrumben.

Tengo la seguridad que una carrera espectacular te está esperando y también estoy seguro que lograrás el triunfo donde lo establezcas.

Te está aguardando un trayecto lleno de tareas interesantes y que pueden generarte temor.

También sé que existirán momentos en los que tendrás dudas de tus habilidades y de ti mismo. Eso es esperable.

Lo único que no tienes que hacer es dejar que tu temor o duda te lleve a creer que no puedes.

Porque la realidad es que tú eres un profesional lleno de capacidad y podrás desarrollarte en el lugar que tú lo quieras.

Tienes que considerar que el que estás dando es el primer peldaño de una larga escalera que se presenta ante ti.

Este solamente es un desafío entre muchísimos más. Muchos retos que tendrás que enfrentar.

Habrán muchas personas que desearán ponerte en evidencia, que buscarán que dejes de lado tu meta, que desearán que te caigas. No se los permitas.

Opuesto a ello, demuestra que no existe obstáculo que te derrumbe y que tú estás seguro de ti mismo, que te tienes confianza y que le tienes amor a lo que desarrollas.

Nada podrá detenerte. Continúa tu preparación y no te conformes solamente con lo que has aprendido hasta hoy. Anda en búsqueda de más aprendizajes.

Desarrolla tu capacitación. Las personas no tenemos que abandonar el aprendizaje jamás y en todo momento hay que actualizarse.

Finalmente, deseo reiterar mis felicitaciones a ti, todo el orgullo que tengo por ti y toda la alegría por contemplarte con toda la felicidad y realización.

Continúa así, jamás te dejes vencer, no mires hacia atrás nunca y jamás tengas dudas sobre ti misma. ¡Te aguarda un mañana espectacular!

Quiero para ti toda la suerte del mundo en todo lo que quieras conseguir de hoy para adelante.

Deseamos que esta carta te llene de inspiración para redactar una por ti mismo y que usándola tengas la posibilidad de dar tu felicitación y muchos ánimos al nuevo graduado.