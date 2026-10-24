Este viernes 23 de octubre, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) informó que mantiene el plan de lanzar Artemis III en el verano 2027 y que su misión durará 14 días.

Artemis III no viajará a la Luna, su objetivo es preparar el alunizaje de Artemis IV que la NASA prevé para 2028.

La tripulación de Artemis III tripulación estará conformada por:

Randy Bresnik, de 59 años, comandante (NASA)

Andre Douglas, de 40 años, especialista de la misión (NASA)

Frank Rubio, de 50 años, especialista de la misión (NASA)

Luca Parmitano, de 50 años, piloto (ESA)

Tripulación de astronautas para la misión Artemis III de la NASA (Bill Stafford / NASA)

Así será la misión de Artemis III que prepara la NASA en 2027

La misión Artemis III se lanzará en 2027 desde el Centro Espacial Kennedy.

De acuerdo con la NASA, Artemis III será un ensayo técnico en órbita terrestre baja para probar y acoplar la nave Orión con los módulos lunares New Glenn de Blue Origin y el Starship de SpaceX.

Jeremy Parsons, director del programa Artemis de la NASA, reconoció que están lanzando los tres cohetes más potentes del mundo, el SLS de la NASA, New Gleen y Starship, para realizar una de las campañas de lanzamiento más complejas “jamás realizada”.

El plan de la misión Artemis III de la NASA comenzará con el lanzamiento a la órbita terrestre del módulo de alunizaje Blue Moon Mark 2 desde el complejo 36A de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral.

Después, mandará a los cuatro astronautas a bordo de las naves espaciales SLS y Orion desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy.

La NASA prepara Artemis III para 2027: así será su próxima misión de dos semanas ( NASA/Jim Ross)

Durante los primeros dos días la tripulación probará los sistemas de la nave Orión.

Al tercer día la acoplarán al modulo de aterrizaje Blue Moon. En ese momento, los astronautas ingresarán en su cabina para probar los sistemas de soporte vital y demás controles.

A partir de ahí llega la siguiente fase, que consiste en el lanzamiento del cohete de SpaceX, mientras Orión se desacopla del módulo Blue Moon para hacerlo en el cono frontal Starship.

Tras realizar las pruebas técnicas, la tripulación regresará a la Tierra en la nave Orión en un amerizaje en el océano.