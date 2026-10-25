La NASA busca llevar nuevamente a astronautas estadounidenses a la Luna con la misión Artemis IV, cuyo objetivo es realizar un alunizaje en 2028. El proyecto pretende marcar el regreso de seres humanos a la superficie lunar por primera vez desde 1972, cuando concluyeron las misiones Apolo.

El calendario también refleja la competencia espacial con China, que tiene previsto enviar astronautas a la Luna antes de 2030.

Con ello, Estados Unidos y la NASA buscan mantener su liderazgo en la exploración espacial y abrir una nueva etapa de misiones tripuladas.

Apollo should never represent the upper limit of what @NASA can achieve. It should be a standard we continuously strive to exceed.



We’re bringing that intensity, discipline, and engineering ownership back to this agency. Great nations do not remain great by being caretakers of… pic.twitter.com/SJS3Dbqusw — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) October 24, 2026

NASA busca superar el legado del programa Apolo con Artemis IV

Jared Isaacman, administrador de la NASA, impulsa una estrategia para recuperar la intensidad, la disciplina y el rigor de ingeniería que caracterizaron al programa Apolo, con el respaldo del presidente Donald Trump.

Isaacman sostuvo que los logros de aquella época no deben considerarse el límite de lo que la agencia puede alcanzar, sino un punto de referencia para superar sus propias capacidades.

Apolo nunca debería representar el límite superior de lo que la NASA puede lograr. Debería ser un estándar que nos esforcemos continuamente por superar. Jared Isaacman, administrador de la NASA

El objetivo es que Artemis IV no solo represente un avance tecnológico, sino que también inspire a una nueva generación de astronautas, científicos e ingenieros interesados en la exploración espacial.

La NASA prepara Artemis III para 2027 (Michelle Rojas)

Artemis IV y la nueva carrera por la Luna para ganarle a China

El regreso a la superficie lunar forma parte de los planes de exploración de la NASA para ampliar la presencia humana más allá de la Tierra.

Mientras Estados Unidos apunta a 2028, China mantiene 2030 como horizonte para su primer alunizaje tripulado, aunque ambas fechas están sujetas al avance de sus respectivos programas espaciales.

La misión Artemis IV será clave para evaluar si la NASA logra cumplir su calendario y recuperar la capacidad de llevar astronautas a la superficie lunar después de más de cinco décadas.