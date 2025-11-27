El Zoológico de San Diego anunció la muerte de Gramma, una tortuga de las Galápagos que, se calcula, llegó a Estados Unidos entre 1928 y 1931.

Gramma fue el ejemplar más más longevo del zoológico y de los primeros en llegar al país junto con otras tortugas de las islas Galápagos.

Gramma murió en el zoológico de San Diego tras aplicársele la eutanasia

De acuerdo con personal del Zoológico de San Diego, la muerte de la tortuga de Galápagos se dio el pasado 20 de noviembre.

Esto después de que se decidiera por aplicarle la eutanasia tras agravarse sus problemas óseos.

Murió Gramma, la tortuga de las Galápagos que vivió durante dos Guerras Mundiales y el mandato de 20 presidentes de Estados Unidos.

Murió en el Zoológico de San Diego.

Gramma fue de los ejemplares favoritos del público a lo largo de sus años en el Zoológico de San Diego, tanto que era conocida como “la reina del zoológico”.

Se sabe que en libertad las tortugas de Galápagos suelen vivir 100 años, mientras que en cautiverio pueden duplicar esa edad.

Expertos han calculado que Gramma, al momento de su muerte, tenía alrededor de 141 años.

Del mismo modo, se desconoce con exactitud cuándo fue que llegó al Zoológico de San Diego, pues hay registros que afirman la tortuga estaba en cautiverio primero en el zoológico del Bronx.

Gramma es considerada una embajadora de la fauna de las Galápagos y un ícono del Zoológico de San Diego.