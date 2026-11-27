El popular creador de contenido y streamer, IShowSpeed, confirmó su plan de hacer una transmisión en vivo desde el espacio exterior, la cual es es un hecho y está programada para suceder.

IShowSpeed estaba buscando una oportunidad de viajar al espacio con el fin de hacer una transmisión en vivo, siendo el primer streamer en lograrlo.

El espacio era la última frontera para IShowSpeed

Durante una entrevista para la revista LIFE, IShowSpeed señaló que es un hecho su viaje al espacio, aunque de momento no puede dar más detalles al respecto.

Idea que ronda la cabeza de IShowSpeed desde hace tiempo, al grado de que en su momento le pidió apoyo a Elon Musk para ser parte de alguno de los viajes de SpaceX.

Speed, streamer (@ishowspeed / Instagram)

Se desconoce si al final será la misma SpaceX la que llevará a Speed al espacio; o bien, tendrá ayuda de alguna agencia espacial gubernamental.

Tomemos en cuenta que de momento los viajes espaciales como tal para turistas son muy limitados, además de que son por corto tiempo.

Quienes no están entrenados apenas si llegan a estar en el espacio algunos minutos, o en el mejor de los casos, dos semanas, debido a la exigencia física que esto supone.

IShowSpeed aún tiene muchos planes antes de ir al espacio en 2027

Antes de ir al espacio, IShowSpeed ha establecido un ambicioso plan de viaje para recorrer gran parte de los países del planeta.

Para 2027, antes de su viaje al espacio, IShowSpeed prevé visitar Asia Central, incluyendo destinos como India, Bangladesh, Nepal y Kazajistán.

A lo largo de 2026, viajó a 20 países de África e hizo una expedición de 14 días por el Caribe, en la que llegó a visitar cinco territorios en 24 horas.

Actualmente suma alrededor de 100 países visitados y calcula que completará la totalidad del mapa terrestre en unos dos o tres años.

Junto con eso, tiene la intención de competir en los 100 metros planos en los Juegos Olímpicos. Aunque también ha reconocido que deberá moderar su nivel de exigencia.

Esto luego de que, tras el Mundial 2026, su cuerpo literalmente se “apagó” debido a todo el cansancio acumulado.