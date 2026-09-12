Investigadores bautizan Swiftiephylus a un género de insectos en honor a Taylor Swift y sus fans

Investigadores de la Universidad de California en Riverside han bautizado como Swiftiephylus a un género de insectos en honor a la cantante estadunidense Taylor Swift y sus fans, conocidos como Swifties.

La autora principal del trabajo, Sarah Schroeder, explicó en la revista científica Insect Systematics and Evolution que el homenaje a Taylor Swift tuvo una motivación personal, aunque también buscó atraer atención jóven hacia el valor científico de estos organismos.

“Para mí, como fan de Taylor Swift de toda la vida, fue auténtico homenajearla de esta manera, además de llamar la atención sobre la diversidad de insectos que aún están por descubrir”. Sarah Schroeder, investigadora

Este es el género de insectos Swiftiephylus, nombrados en honor a Taylor Swift y sus fans

El género de insectos nombrado Swiftiephylus en honor a la cantante Taylor Swif se trata de una especie de insectos fitófagos de la familia Miridae, considerada la mayor familia de chinches verdaderas, descubiertos en Australia.

El género de insectos catalogados oficialmente como Swiftiephylus, incluyendo las especies:

Swiftiephylus taylorae

Swiftiephylus amator

Swiftiephylus intrepidus

Swiftiephylus poetorum

Dichos nombres de las especie de género de insectos Swiftiephylus, también están inspirados con el trabajo de Taylor Swift, pues son los nombres de los discos en su versión en latín de: “Lover”, “Fearless” y “The tortured poets department”.

La investigadora Sarah Schroeder, destaca que el género de insectos nombrado Swiftiephylus tienen dos rasgos característicos con la cantante Taylor Swift: su cabello rubio y sus labios rojos.

“El look icónico de Taylor Swift es su cabello rubio y sus labios rojos. Estos insectos son de color amarillo pálido con toques rojos”. Sarah Schroeder, investigadora