Un mensaje secreto de la Alemania nazi enviado el 10 de julio de 1941 durante la Segunda Guerra Mundial, fue descifrado con ayuda de la inteligencia artificial, en combinación con archivos históricos y criptoanálisis.

La tarea estuvo liderada por Carter Leffen, desarrollador en Bloomberg LP, quien a través de GPT-6 Astra Extra High y con ayuda de agentes especializados, analizó el texto cifrado de 82 caracteres, identificado como MVUEH.

Después de 10 horas de análisis empleando simulaciones de Enigma, la máquina electromecánica que transformaba cada letra mediante rotores, conexiones y ajustes diarios para dificultar su traducción, así como ejecutando búsquedas paralelas de claves, se obtuvo una respuesta a la tarea que inició 83 años atrás.

De acuerdo con el portal The Decoder, el mensaje, proveniente de Rosenow, solicita instrucciones de ruta y una respuesta inmediata por radio.

Mensaje Enigma alemán de 1941 no cuenta con validación académica

Enigma ofrecía aproximadamente 159 trillones de configuraciones diarias; aunque parecía un sistema indescifrable, no lo era.

La inteligencia artificial de GPT-6 Astra habría conseguido filtrarse en el sistema, las restricciones coincidieron con las configuraciones calculadas para la máquina y 68 caracteres restantes produjeron un texto alemán coherente.

No obstante, aunque podría darse por hecho un gran logro, no lo es, la traducción no cuenta con validación académica.

Inteligencia artificial (Imagen ilustrativa) (Especial)

El texto reconstruido contiene errores ortográficos como “BTTE” por “BITTE”, lo que sugiere posibles fallas en su traducción.

La confirmación final requerirá revisión independiente de las transcripciones, archivos y contexto militar.

Pese a esto, el proyecto basado en trabajos previos de Frode Weierud, Geoff Sullivan y Olaf Ostwald, ofrece el código, los datos y un simulador de Enigma 3D para replicar el proceso, lo que representa una aplicación innovadora de la inteligencia artificial en criptoanálisis histórico. Un avance más de la era tecnológica.