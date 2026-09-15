Todd Blanche, fiscal general de Estados Unidos, rechazó el papel del Departamento de Justicia como dependencia reguladora en el uso de la IA:

“Nosotros somos fiscales, no reguladores. Así que no vamos a intentar regular la IA” Todd Blanche, fiscal general de Estados Unidos

En sus declaraciones, y en medio de la creciente disputa social y política por el acelerado desarrollo de la IA, Blanche la reconoció como una herramienta “extraordinariamente beneficiosa para nuestra sociedad”.

Para finalizar sus declaraciones, Blanche admitió estar al tanto del terreno que empieza a ocupar la IA en debates y entornos políticos.

Estados Unidos rechaza más regulaciones el uso de la IA

Las declaraciones de Todd Blanche surgen poco después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicara un mensaje dejando clara su postura de si en el país entrarán regulaciones por el uso de la IA.

En su red Truth Social, el presidente estadounidense afirmó que la inteligencia artificial no necesita controles adicionales, asegurando que en Estados Unidos existe un “enorme poder penal y regulatorio” en contra de quienes realicen acciones peligrosas o dañinas con IA.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Julia Demaree Nikhinson/AP / AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

En sus palabras, Donald Trump defendió que lo único que se necesita para regular el uso de la IA en todas la naciones es un presidente “fuerte e inteligente”.

Todd Blanche sostuvo que el Departamento de Justicia investigará y procesará penalmente a quienes utilicen inteligencia artificial para infringir las leyes vigentes, incluidos casos de fraude y delitos cibernéticos.

Aunque rechazó establecer una regulación dirigida específicamente contra la tecnología, señaló que su uso no exime a las personas de cumplir con las normas existentes.

En ese sentido, Todd Blanche destacó que las autoridades ya han presentado cargos relacionados con actividades ilícitas en las que se emplearon herramientas de IA.