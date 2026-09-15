La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, presentó el acuerdo durante una visita a una primaria del condado de Ashe, donde destacó el potencial educativo de la tecnología.

El acuerdo permitirá que 1,500 estudiantes del condado de Ashe utilicen durante 4 años la plataforma StudyFetch, orientada al aprendizaje mediante herramientas de IA.

El programa contempla licencias de StudyFetch durante 4 años para 1,500 estudiantes y la donación de 100 kits Jetson Nano destinados a escuelas locales.

¿Qué incluye la alianza de Melania Trump y NVIDIA para usar IA en escuelas?

NVIDIA donará 100 kits Jetson Nano Developer Kits a escuelas del distrito, incluidos pequeños ordenadores capaces de procesar datos localmente para aplicaciones de IA y robótica.

Durante su visita, Melania Trump invitó a los estudiantes a utilizar estas herramientas para desarrollar proyectos y les pidió imaginar nuevas aplicaciones tecnológicas, incluido el diseño de robots.

El anuncio se realizó mientras continúa en Estados Unidos el debate sobre los riesgos, la seguridad y la regulación de la inteligencia artificial y su desarrollo.

Melania Trump (AFP)

La iniciativa forma parte de la agenda de Trump para impulsar la tecnología educativa, un tema que ha abordado anteriormente mediante reuniones y programas enfocados en estudiantes.

En septiembre de 2025, la primera dama afirmó que la IA podía impulsar el crecimiento económico, aunque llamó a gestionar su expansión de manera responsable.

En esa ocasión, Melania señaló que niños y adultos debían acercarse a la tecnología con empoderamiento y cuidado, planteamiento que ha mantenido durante sus actividades sobre educación.

El uso de IA en escuelas constituye uno de los temas centrales de su agenda, junto con iniciativas relacionadas con protección infantil y seguridad digital.