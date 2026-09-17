La ciencia acaba de sumar un nuevo integrante a la familia de los felinos: un gato salvaje en los bosques de Bolivia, el cual había estado desaparecido por más de un siglo.

Investigadores identificaron al gato salvaje como el Leopardus tilcayo, una pequeña especie de felino que habita en los bosques nublados de los Yungas, en Bolivia, y cuyo descubrimiento representa el primer nuevo felino descrito en más de 100 años.

¿Cómo descubrieron al nuevo gato de Bolivia?

La historia del gato salvaje identificado como el Leopardus tilcayo comenzó en 2016, cuando un santuario de vida silvestre recibió un ejemplar que había sido encontrado de cachorro cerca de un bosque.

El gato salvaje fue llevado al Santuario de Vida Silvestre Senda Verde, donde llamó la atención de la bióloga boliviana Paola Nogales-Ascarrunz por su pequeño tamaño y pelaje con manchas similares a las de un leopardo.

Redescubren a gato salvaje en Bolivia;no aparecía en más de 100 años (Especial)

En un principio, los investigadores pensaron que se trataba de un ejemplar de Leopardus tigrinus, conocido como gato tigre; sin embargo, las diferencias físicas y posteriormente, los análisis genéticos, revelaron que se trataba de una especie distinta.

El equipo comparó genomas de 38 individuos del género Leopardus y determinó que el Leopardus tilcayo tiene una historia evolutiva independiente, pues los análisis indican que este gato salvaje se separó de otros gatos tigre hace aproximadamente 1.4 millones de años.

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El nombre tilcayo conserva la denominación utilizada por habitantes de la región, y de acuerdo a las especificaciones del gato salvaje redescubierto después de más de un siglo, el felino mide alrededor de 46 centímetros y pesa cerca de 1.4 kilogramos, por lo que es incluso más pequeño que un gato doméstico promedio.

El hallazgo de este gato salvaje en Bolivia también podría tener implicaciones para la conservación, ya que los científicos todavía desconocen cuántos ejemplares de esta nueva especie existen en estado silvestre.