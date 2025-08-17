Hoy 17 de agosto es el Día Mundial del Peatón, una efeméride establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por lo que te dejamos las 15 frases para el Día Mundial del Peatón para esta efeméride que busca crear conciencia sobre la seguridad vial de los mismos.

15 frases por el Día Mundial del Peatón para tomar conciencia este 17 de agosto

Tal y como se dijo, este 17 de agosto es el Día Mundial del Peatón, en donde se pretende tomar conciencia sobre la seguridad vial y promover el respeto hacia ellos y sus espacios destinados.

Por lo que para lograrlo, te dejamos estas 15 frases del Día Mundial del Peatón de este 17 de agosto:

“Muévete seguro, cruza por la cebra” “Todos somos peatones en algún momento” “Camina seguro, respeta las señales”. “Todos somos peatones en algún momento.” “El respeto al peatón es la base de una movilidad segura.” “Peatón, usa ropa clara o reflectante para ser visto.” “Peatón, usa tu visión periférica y cruza con precaución.” “Un paso seguro es un paso hacia una ciudad más humana.” “La seguridad vial es cosa de todos: peatones, ciclistas y conductores.” “Respeta al peatón, es tu prójimo” “Peatón, eres tú y soy yo.” “Camine por las aceras siempre que sea posible.” “La seguridad vial es responsabilidad de todos.” “Cuidemos a nuestros peatones, son el alma de la ciudad.” “El peatón es un actor vial vulnerable, ¡protégelo!”

Este 17 de agosto se celebra el Día Mundial del Peatón (cody lannom / Unsplash)

¿Por qué se celebra el Día del Peatón cada 17 de agosto?

Este 15 de agosto se celebra en el mundo el Día mundial del Peatón, el cual conmemora el primer accidente de tráfico mortal de un peatón ocurrido en Londres en 1897.

Por lo que el objetivo principal del Día del Peatón es generar conciencia sobre la seguridad vial para los peatones, promover el respeto hacia los espacios y crear una cultura de respeto y cuidado.

Pues se enfatiza también sobre los derechos del peatón y la importancia sobre una movilidad segura y sostenible.